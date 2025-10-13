Братья-близнецы и военные, танки которых боевики атаковали первыми. Истории 20 израильских заложников ХАМАС, которые последними вышли на свободу

Зив Берман и Гали Берман — братья-близнецы, которые порознь провели в плену ХАМАС два года и встретились после освобождения (Фото: REUTERS/Hannah McKay)

В понедельник, 13 октября, ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников , которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023-го. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Утром 13 октября ХАМАС передал заложников, которых два года удерживал на территории Сектора Газа, израильской стороне. Пленники, которых вывезли на машинах Красного Креста на территорию Израиля, были освобождены в два этапа: сначала семь, а затем еще 13 заложников. Все 20 — мужчины, которые были захвачены в октябре 2023-го года.

После первичного медицинского осмотра на израильской военной базе заложники получили возможность впервые за два года встретиться со своими семьями. Затем их будут доставлять в больницы для дальнейшего комплексного медицинского обследования.

Кроме того, ХАМАС должен передать еще несколько десятков тел погибших израильских заложников, которые остаются на территории Сектора Газа. Американская сторона утверждает, что это может быть 28 человек, Израиль пока подтверждает гибель 26 из них, судьба еще двоих под вопросом. По данным арабских медиа, первые из этих тел должны быть переданы Красному Кресту сегодня же, 13 октября.

NV рассказывает, что известно о судьбах 20 освобожденных заложников, которым удалось уцелеть в плену ХАМАС и выйти из него живыми.

Первые семеро освобожденных

Гай Гильбоа-Далаль

24-летний мужчина был захвачен в заложники на фестивале Nova во время атаки ХАМАС, на тот момент ему было 22 года. Боевики похитили его вместе с лучшим другом детства Эвьятаром Давидом, которому сейчас тоже 24 года. До плена Гильбоа-Далаль глубоко увлекался японской культурой, самостоятельно выучил японский и мечтал посетить эту страну.

В феврале 2025 года боевики ХАМАС опубликовали видео, на котором Гай Гильбоа-Далаль и Эвьятар Давид наблюдают за освобождением других израильских заложников. Брат заложника, Гал Гильбоа-Далаль, рассказал CNN, что это было для пленных психологическими пытками. «Заставить их увидеть, какой может быть свобода для них, а затем закрыть дверь и затащить их обратно в ад — это ужасно», — сказал брат заложника, освобожденного 13 октября.

Алон Охель

Ему также 24 года, был захвачен боевиками ХАМАС в 22-летнем возрасте на фестивале Nova 7 октября 2023-го. Другие израильские заложники, освобожденные из плена ранее, рассказывали, что их удерживали вместе с Охелем.

Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

По данным израильских СМИ, Охель — талантливый пианист, который увлекался джазом и планировал учиться в Тель-Авиве. Его семья установила желтое фортепиано на площади Тель-Авива, названной Площадью заложников в том числе и в его честь.

Потрясенные и счастливые родители Алона Охеля рассказали израильским медиа, что уже видели фото сына после освобождения из плена ХАМАС, и обрадовались, что он «стоял на собственных ногах» и «улыбался».

Омри Миран

Самый старший из 20 последних живых заложников, которых удерживал ХАМАС. Омри Мирану было 46 лет, когда вооруженные боевики ХАМАС ворвались в дом его семьи в кибуце Нахаль Оз два года назад. Из плена его ждали жена Лишай Лави и дочери Рони и Альма, которым удалось выжить во время нападения 2023 года.

Омри Миран с женой после увольнения, 13 октября 2025 / Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

В апреле 2024-го ХАМАС опубликовал видео, на котором Омри Миран был вместе с другим заложником Китом Сигелем, который имеет двойное гражданство США и Израиля и уже был освобожден ранее.

«Сегодняшний момент — это не личная победа, а победа целого народа, — заявила 13 октября семья Омри Мирана. — Мы хотим от всего сердца поблагодарить народ Израиля за то, что они были рядом с нами в самые тяжелые часы и в дни, когда этот момент казался далеким и невозможным желанием».

Омри Миран с женой и отцом / Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Матан Ангрест

Один из солдат Армии обороны Израиля, похищенных боевиками. На момент захвата ему было 20 лет. Именно Ангрест находился в танке возле забора по периметру Газы, который боевики атаковали 7 октября 2023 года. Тогда на некоторых фото и видео было видно, как толпа палестинцев вытаскивает его из танка, раненого и в бессознательном состоянии. В начале 2025-го года близкие Матана Ангреста заявили, ссылаясь на слова освобожденных заложников, что молодой человек страдает на хроническую астму, также имеет последствия тяжелых ожогов и инфекции.

Матан Ангрест после освобождения, 13 октября 2025 года / Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Мужчину захватили в плен в кибуце Нахаль-Оз, сейчас ему исполнилось 22 года. Семья рассказывала, что Ангрест является спортивным болельщиком, большим поклонником футболиста Лионеля Месси, и мечтал поехать в США, чтобы посмотреть баскетбольные соревнования NBA.

По словам близких Матана Ангреста, он и его отец планировали сделать татуировку в виде льва еще до его похищения боевиками ХАМАС. Поэтому отец заложника уже сделал себе эту татуировку, ожидая сына.

Эйтан Абрахам Мор

Мор родом из израильского поселения Кирьят-Арба на юге Западного берега реки Иордан. На момент захвата боевиками ХАМАС работал охранником на фестивале Nova, тогда ему было 23 года. Последний раз Мора видели, когда он пытался помочь другим добраться до безопасного места.

Эйтан Абрахам Мор после увольнения, 13 октября 2025 / Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Зив Берман, Гали Берман

Братья-близнецы Зив и Гали Берман были похищены из их дома в кибуце Кфар-Аза во время нападения ХАМАС 7 октября 2023-го. Тогда им было по 26 лет.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

В феврале 2025 года их мать Лиран Берман рассказала CNN, что другие освобожденные заложники подтвердили семье, что братья живы. По ее словам, до этого семья не имела никакой информации о них — кроме того факта, что они вероятно живы, хотя были разделены.

Израильские медиа сообщают, Гали Берман до плена планировал поездку в Австралию, а также является «искусным мастером на все руки», который умеет хорошо ремонтировать вещи. О Зиве Бермане рассказывали, что он любил «начинать свой день с чашки кофе и игры в нарды», а также собрал "впечатляющую коллекцию обуви», был поклонником реалити-шоу и «домашнего печенья своей мамы».

Сообщество семей заложников опубликовало фото, сделанные израильскими военными, в первые минуты после воссоединения братьев, освобожденных из плена.

13 заложников, освобожденных последними

Ариэль Кунио, Давид Кунио

Оба брата были похищены во время нападения на кибуц Нир-Оз 7 октября 2023-го. 28-летнего Ариэля боевики ХАМАС захватили вместе с его партнершей Арбель Ехуд, которая имеет также гражданство Германии. Женщину освободили в январе 2025 года по соглашению, согласно которому ХАМАС передал 25 живых и восемь мертвых заложников в течение двухмесячного прекращения огня. Один из братьев Кунио, Эйтан, которому удалось во время нападения боевиков ХАМАС, рассказывал, что в последнем сообщении Ариэль написал близким: «Мы в фильме ужасов».

35-летнего Давида Кунио также захватили в кибуце Нир-Оз, вместе с женой и их трехлетними дочерьми-близнецами, Эмой и Юли. Женщину с обеими девочками освободили среди 105 заложников, которых боевики ХАМАС отпустили во время недельного прекращения огня в ноябре 2023 года. Сестра жены Давида, Даниэль Алони, и ее дочь Эмилия также были освобождены ранее. В феврале 2025 года семья Давида Кунио заявила, что освобожденные заложники недавно видели его живым.

Матан Зангаукер

25-летний Зангаукер был захвачен вместе со своей партнершей Иланой Грицевски в кибуце Нир-Оз. Илану освободили во время перемирия в ноябре 2023 года. В декабре 2024 года ХАМАС опубликовал видео, на котором Матан находился в плену живым. Тогда он рассказывал, что он и другие заложники страдают от кожных заболеваний, недостатка пищи, воды и лекарств.

Эйтан Хорн

38-летний Хорн, который имеет двойное гражданство Израиля и Аргентины, был похищен вместе со своим старшим братом Яиром из кибуца Нир-Оз. Яира освободили в феврале 2025 года во время перемирия. Тогда ХАМАС опубликовал видео, на котором Эйтан и Яир обнимаются и плачут перед освобождением старшего брата. «Каждый день мы представляли, что бы мы делали, если бы нас освободили», — вспоминал Яир уже на свободе.

Нимрод Коэн

21-летний мужчина служил в Армии обороны Израиля, когда ХАМАС атаковал его танк в кибуце Нахаль-Оз. В феврале 2025 года один из освобожденных заложников сообщил семье Нимрода Коэна, что он до сих пор жив, но находится в плохом физическом и психическом состоянии. После того, как была достигнута новая договоренность о прекращении огня, его мать Вики написала в социальных сетях: «Дитя мое, ты возвращаешься домой».

Йосеф-Хаим Охана

25-летний Охана был на фестивале Nova с другом, по словам которого они остались, чтобы помочь людям сбежать от стрельбы и нападения боевиков ХАМАС, прежде чем сбежать самим. В мае 2025 года ХАМАС опубликовал видео, на котором видно Йосефа и еще одного заложника по имени Элкана Бобот.

Элкана Бобот

Был захвачен на фестивале Nova. На видео, обнародованном ХАМАС весной 2025 года, видно, как Бобот лежит, а рядом с ним на стене закреплена внутривенная капельница. Жена заложника рассказывала израильским медиа, как ежедневно обещала их четырехлетнему сыну, что его отец вернется.

Авинатан Ор

32-летний мужчина также был захвачен на фестивале Nova вместе со своей девушкой Ноей Аргамани, однако их сразу же разлучили. Девушка и трое других заложников были спасены во время израильской военной операции в центральной части Газы в июне 2024 года. В марте 2025 года семья Авинатана Ора заявила, что получила сообщение, что он еще жив. Его мать Дитца, которая имеет двойное израильско-британское гражданство, рассказывала, что просто хочет «приложить ухо к его груди и снова услышать его сердцебиение».

Максим Геркин

37-летний мужчина имеет двойное гражданство Израиля и России и оказался на фестивале Novа по приглашению друзей. Двое из них были среди 378 человек, погибших в результате нападения ХАМАС. В апреле 2025 года Максим появился на одном из видео ХАМАС вместе с заложником Баром Куперштейном — это было первое известие о том, что оба мужчины уцелели, за время их плена. В следующем месяце Геркина видели самого на другом видео — уже с повязкой. Представители ХАМАС заявили, что это произошло в результате израильского авиаудара.

Бар Куперштейн

Работал на фестивале Nova охранником, а во время нападения ХАМАС остался на месте происшествия, чтобы помочь оказать помощь пострадавшим. Успел сказать бабушке, что уедет оттуда, как только завершит. Однако позже его опознали на одном из видео с заложниками. Семья не имела никаких известий о 23-летнем Куперштейне до апреля 2025 года, когда его увидели на видео вместе с Максимом Геркиным.

Сегев Кальфон

27-летний мужчина пытался сбежать с фестиваля Nova вместе с другом, когда его взяли в заложники боевики ХАМАС. Через два месяца израильские военные обнаружили видео его похищения. В феврале 2025 года освобожденный заложник Охад Бен Ами рассказал отцу Сегева, что их удерживали в плену вместе с четырьмя другими мужчинами в туннеле в «ужасных условиях».

Эвиатар Давид

Также был среди посетителей фестиваля Nova в день нападения ХАМАС. Успел отправить семье сообщение о том, что боевики атаковали гостей события. Его семья рассказывала, что позже получила сообщение с неизвестного номера с видеозаписью, на которой Эвьятар лежал в наручниках на полу темной комнаты. В августе 2025 года ХАМАС опубликовал видео истощенного и исхудавшего Эвьятара в одном из тоннелей. Видеозапись вызвала возмущение в Израиле и глубокое беспокойство в его семье. «Он живой скелет. Его морили голодом до такой степени, что он может умереть в любой момент», — сказал тогда его брат Илай.

Ром Браславский

21-летний мужчина был одним из тех, кто участвовал в мероприятиях по безопасности на фестивале. Он пытался спасти раненого во время нападения ХАМАС, когда сам оказался на линии огня. В августе 2025 года боевики Палестинского исламского джихада опубликовали видео, на котором Ром Браславский плачет, говоря, что у него закончились еда и вода. Он говорит, что не может стоять или ходить и «находится на пороге смерти». Медицинские эксперты тогда констатировали, что он вероятного страдал от «спровоцированного, длительного и систематического голодания».

Соглашение между ХАМАС и Израилем и освобождение последних заложников: что известно

13 октября ХАМАС передал Израилю последних 20 живых заложников, которых боевики держали в плену после жестокого нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. В этот же день, 13 октября, президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль. Отправляясь из США с визитом, он заявил, что война в секторе Газа закончилась.

10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников. Этому предшествовали косвенные переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем в египетском Шарм-эль-Шейхе (Египет), направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Телеканал Al Jazeera сообщал, что ХАМАС на переговорах в Египте выдвинул требование, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних израильских заложников.

Взамен Израиль согласился передать около 2000 тысяч палестинцев: среди них около 250 осужденных, в том числе и за участие в нападениях ХАМАС, а также около 1,7 тыс. палестинцев, которых удерживали без предъявления обвинений.