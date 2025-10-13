Из плена ХАМАС освобожден уроженец Донецка Максим Геркин

Максим Геркин и еще 12 заложников вернулись домой после плена ХАМАСа (Фото: Русскоязычная Facebook-страница МИД Израиля)

Среди освобожденных в понедельник, 13 октября, 13 заложников ХАМАСа есть Максим Геркин — уроженец Донецка, который был в плену с октября 2023 года.

Об этом сообщил на своей русскоязычной Facebook-странице МИД Израиля.

«Освобожденный заложник Максим Геркин в пути домой», — говорится в сообщении.

Мужчину захватили в плен боевики ХАМАС во время фестиваля Nova в кибуце Реим, куда его пригласили друзья.

Израильское Министерство иностранных дел также заявило, что были освобождены еще 12 человек, которых удерживала палестинская группировка ХАМАС.

Среди них, в частности: Элькана Бохбот, Авинатан Ор, Йосеф-Хаим Охана, Эвьятар Дэвид, Ром Браславский, Сегев Калфон, Нимрод Коэн, Эйтан Хорн, Матан Зангаукер, Бар Куперштейн, Дэвид Кунио и Ариэль Кунио.

«После двух мучительных лет неопределенности, тревоги и надежды Максим вернулся к нам. Мы благодарим народ Израиля за его бесконечную поддержку, солдат Армии обороны Израиля и силы безопасности, которые боролись день и ночь, чтобы вернуть Максима и остальных наших близких домой. Наш Максим сильный, он пережил тяжелый период в нечеловеческих условиях и еще раз показал нам всем, сколько у него физической и психической силы. Теперь он начинает путь выздоровления, любви и реабилитации», — цитирует слова семьи Максима Геркина издание Ynet.

В Израиль Максим Герркин переехал с матерью. У мужчины есть младший брат Петр, гражданская жена Анна и пятилетняя дочь Моника, которые живут в РФ.

Издание Maariv писало, что вскоре после того, как пребывание Максима Геркина в плену подтвердилось, семья оформила российский паспорт и ему. Они надеялись, что это поможет быстрее его освободить.

12 октября президент США Дональд Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.

13 октября группировка ХАМАС передала Красному Кресту вторую группу заложников из 13 человек, в результате чего были возвращены все 20 заложников.