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Македония официально сменила название

Сегодня, 03:59
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EPA

Македония сменила название

Во вторник, 12 февраля, вступил в силу так называемый Преспинский договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию.

Как сообщается на сайте правительства Республики, в силу вступили четыре поправки к конституции, одобренные кабмином 11 января, что означает официальное переименование страны.

"Мы только что обменялись заключительной вербальной нотой: Преспанское соглашение вступает в силу! Сегодняшний день может быть началом длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но можем и будем создавать будущее, основанное на дружбе, партнерстве и сотрудничестве", - написал глава МИД Македонии Никола Димитров в Twitter.

Напомним, 30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.

25 января парламент Греции проголосовал за ратификации соглашения о изменении названия Македонии.

Теги:   Македония

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