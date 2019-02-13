Македония официально сменила название
Во вторник, 12 февраля, вступил в силу так называемый Преспинский договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию.
Как сообщается на сайте правительства Республики, в силу вступили четыре поправки к конституции, одобренные кабмином 11 января, что означает официальное переименование страны.
"Мы только что обменялись заключительной вербальной нотой: Преспанское соглашение вступает в силу! Сегодняшний день может быть началом длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но можем и будем создавать будущее, основанное на дружбе, партнерстве и сотрудничестве", - написал глава МИД Македонии Никола Димитров в Twitter.
Напомним, 30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.
20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.
11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.
25 января парламент Греции проголосовал за ратификации соглашения о изменении названия Македонии.