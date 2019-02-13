Македония официально сменила название Сегодня, 03:59 1044 Цей матеріал також доступний українською EPA Македония сменила название EPA

Во вторник, 12 февраля, вступил в силу так называемый Преспинский договор об изменении названия Македонии на Северную Македонию.

Как сообщается на сайте правительства Республики, в силу вступили четыре поправки к конституции, одобренные кабмином 11 января, что означает официальное переименование страны.

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"Мы только что обменялись заключительной вербальной нотой: Преспанское соглашение вступает в силу! Сегодняшний день может быть началом длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией. Мы не можем изменить наше прошлое, но можем и будем создавать будущее, основанное на дружбе, партнерстве и сотрудничестве", - написал глава МИД Македонии Никола Димитров в Twitter.

We have just exchanged the final note verbale: Prespa Agreement enters into force! May today be the beginning of a long friendship between Greece and North Macedonia. We can’t change our past, but we can and we will shape our future of friendship, partnership and cooperation. 12 февраля 2019 г.

Напомним, 30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.

25 января парламент Греции проголосовал за ратификации соглашения о изменении названия Македонии.