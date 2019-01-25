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Парламент Греции утвердил историческое соглашение о переименовании Македонии

Вчера, 15:52
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EPA

Парламент Греции ратифицировал соглашение об изменении названия Македонии

В Греции парламент проголосовал за ратификацию соглашения об изменении названия Македонии.

За соответствующее решение проголосовали 153 депутата, против - 146, сообщает Ekathimerini.

Спикер греческого парламента Никос Вуцис назвал это решение "историческим", а также отметил, что обсуждение, которое предшествовало голосованию, стало самым длинным в новейшей истории страны - 38 часов.

Напомним, в июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.

Теги:   Сборная Македонии Греция

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