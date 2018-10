В ЕС и НАТО отреагировали на решение парламента Македонии о переименовании страны

Евросоюз и НАТО приветствовали решение парламента Македонии, который одобрил начало процедуры переименования страны в Республику Северная Македония.

В частности, как написал в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, от правительства и политических лидеров сейчас зависит завершение всех процедур по соглашению о переименовании и то, воспользуются ли они исторической возможностью сделать Македонию членом НАТО.

I welcome the vote by parliament in #Skopje on the proposed constitutional changes. It's up to the government & political leaders to complete national procedures on the name agreement & seize this historic opportunity to bring the country into #NATO .

В свою очередь еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан назвал голосование "великим днем ​​для демократии в Скопье".

A great day for #democracy in #Skopje ????????! I congratulate all those who decided to walk on along the #EU path. I expect that the free choice of all MPs is fully respected, especially of those who crossed the aisle tonight. We need statesmanship, not party-games.