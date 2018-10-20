В ЕС и НАТО отреагировали на решение парламента Македонии о переименовании страны

Евросоюз и НАТО приветствовали решение парламента Македонии, который одобрил начало процедуры переименования страны в Республику Северная Македония.

В частности, как написал в Twitter генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, от правительства и политических лидеров сейчас зависит завершение всех процедур по соглашению о переименовании и то, воспользуются ли они исторической возможностью сделать Македонию членом НАТО.

I welcome the vote by parliament in #Skopje on the proposed constitutional changes. It's up to the government & political leaders to complete national procedures on the name agreement & seize this historic opportunity to bring the country into #NATO. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 19 октября 2018 г.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам соседства и расширения ЕС Йоханнес Хан назвал голосование "великим днем ​​для демократии в Скопье".

A great day for #democracy in #Skopje ????????! I congratulate all those who decided to walk on along the #EU path. I expect that the free choice of all MPs is fully respected, especially of those who crossed the aisle tonight. We need statesmanship, not party-games. — Johannes Hahn (@JHahnEU) 19 октября 2018 г.

"Я поздравляю всех тех, кто решил встать на дальнейший путь в ЕС. Ожидаю, что свободный выбор всех депутатов будут полностью уважать, особенно те, кто был этой ночью "по ту сторону баррикад", - отметил он.

Ранее сообщалось, что парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

Премьер Македонии заявил, что вопрос о переименовании страны решится в парламенте в связи со слишком низкой явкой на референдуме о переименовании страны.

10 октября в парламенте Македонии начались дебаты по обсуждению конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны. Премьер-министр Македонии Зоран Заев предложил оппозиции "прощение и примирение" при обсуждении данного вопроса.