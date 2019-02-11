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В Северной Македонии начали устанавливать вывески с новым названием страны

11 февраля, 10:56
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Цей матеріал також доступний українською

Vladimir Petreski via Twitter

Македония сменила название

В столице Северной Македонии Скопье начали устанавливать вывески с новым названием страны на официальных учреждениях и пограничных переходах.

Как сообщает Ekathimerini, вскоре новые вывески появятся по всей стране.

Их начали устанавливать после ратификации протокола о вступлении в НАТО.

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония. 

25 января парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения об изменении названия Македонии. 

Теги:   Названия улиц Македония

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