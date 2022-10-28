«Вызывает невероятную обеспокоенность». МАГАТЭ предупредило о возможных ядерных испытаниях КНДР 28 октября, 20:24 Партсобрание Компартии КНДР (Фото:KCNA via REUTERS)

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предупредил о возможных ядерных испытаниях Северной Кореи.

Об этом пишет Reuters.

По словам Рафаэля Гросси, подобные испытания продемонстрируют, что ядерная программа КНДР продвигается «полным ходом». Он добавил, что это «вызывает невероятную обеспокоенность». Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ очень внимательно следит за этим.

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«Все затаили дыхание на этот счет. Дальнейшие испытания, конечно, означают, что они усовершенствуют подготовку и создание своего арсенала», — отметил глава МАГАТЭ.

10 октября КНДР имитировала ядерные удары по Южной Корее. Это был ответ на военные учения США и Южной Кореи.

Утром 4 октября КНДР выпустила как минимум одну баллистическую ракету по видимой траектории над Японией.

В ответ США и Южная Корея запустили пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.

