«Сверхкрупный калибр». В Южной Корее рассказали детали последнего ракетного запуска КНДР 10 октября, 00:07 В начале октября КНДР выпустила баллистическую ракету по видимой траектории над Японией (Фото:Micha Brandli/Unsplash)

Военное командование Южной Кореи рассказало детали ракетного пуска КНДР, зафиксированного утром 9 октября по местному времени. Пуски были совершены с территории провинции Канвон ночью, между 1:48 и 1:58.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.



Обе ракеты преодолели около 350 км. В самой высокой точке ракеты достигли около 90 км на максимальной скорости Маха 5.

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Учитывая расстояние и высоту, скорее всего речь идет о ракетах "сверхкрупного калибра».

Утром 4 октября КНДР выпустила как минимум одну баллистическую ракету по видимой траектории над Японией.

В ответ США и Южная Корея запустили пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.