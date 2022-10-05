США и Южная Корея выпустили залп ракет в ответ на запуск КНДР 5 октября, 02:54 Каждая сторона запустила пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства (Фото:@george-pak/pexels)

Южнокорейские и американские войска ответили на запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией. Они выпустили залп ракет в море.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.



Каждая из сторон запустила пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя вскоре после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.

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Во вторник утром, 4 октября, выпустила как минимум одну баллистическую ракету по видимой траектории над Японией.