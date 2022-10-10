Ответ на учения с США. КНДР имитировала ядерные удары по Южной Корее
Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)
Серия ракетных запуском КНДР была разработана для имитации обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.
Об этом сообщает Reuters.
Пхеньян заявил, что учения проводились в качестве предупреждения после крупномасштабных учений военно-морских сил Южной Кореи и США.
Утром 4 октября КНДР выпустила как минимум одну баллистическую ракету по видимой траектории над Японией.
В ответ США и Южная Корея запустили пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.