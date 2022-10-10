Ответ на учения с США. КНДР имитировала ядерные удары по Южной Корее 10 октября, 04:07 Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)

Серия ракетных запуском КНДР была разработана для имитации обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.

Об этом сообщает Reuters.



Пхеньян заявил, что учения проводились в качестве предупреждения после крупномасштабных учений военно-морских сил Южной Кореи и США.

Утром 4 октября КНДР выпустила как минимум одну баллистическую ракету по видимой траектории над Японией.

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В ответ США и Южная Корея запустили пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.