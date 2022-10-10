Ответ на учения с США. КНДР имитировала ядерные удары по Южной Корее

10 октября, 04:07
Поделиться:
Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)

Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)

Серия ракетных запуском КНДР была разработана для имитации обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.

Об этом сообщает Reuters.

Пхеньян заявил, что учения проводились в качестве предупреждения после крупномасштабных учений военно-морских сил Южной Кореи и США.

Читайте также:
«Сверхкрупный калибр». В Южной Корее рассказали детали последнего ракетного запуска КНДР

Утром 4 октября КНДР выпустила как минимум одну баллистическую ракету по видимой траектории над Японией.

Видео дня

В ответ США и Южная Корея запустили пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Ядерное оружие Южная Корея КНДР Северная Корея Ядерное вооружение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X