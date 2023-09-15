В Китае исчез министр обороны Ли Шанфу. WP пишет, что его могли убрать из-за коррупции 15 сентября, 10:39 Ли Шанфу (Фото:Mark Cheong/The Straits Times via REUTERS)

Министр обороны Китая Ли Шанфу уже почти три недели не появлялся на публике. Предполагают, что он находится под следствием.

Как сообщает The Guardian, последний раз генерала Ли Шанфу видели 29 августа, когда он выступал на китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности. Последнюю поездку за границу министр совершил в середине августа — в Москву и Минск.

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На прошлой неделе он должен был принять участие в ежегодной встрече с руководителями министерства обороны Вьетнама, но ее неожиданно отменили, заявили Reuters трое неназванных чиновников. Пекин объяснил такое решение «состоянием здоровья» министра.

Правительство США считает, что Ли Шанфу отстранили от выполнения своих обязанностей и он под следствием, сообщает Financial Times, ссылаясь на трех американских чиновников и двух ознакомленных с разведданными людей. Источники WP говорят, что его могли репрессировать из-за обвинений в коррупции, связанных с его предыдущей должностью руководителя отдела военных закупок.

«Ли находится под серьезным расследованием и, вероятно, будет отстранен от должности. Все может быть еще хуже», — заявил неназванный чиновник, намекнув на дальнейшие «чистки».



В начале августа глава КНР Си Цзиньпин заменил двух высших генералов ракетных войск, что стало серьезной сменой руководства военного крыла. До этого бывшего командующего Ли Ючао не видели несколько недель. Пекин отстранение не объяснил.

В июле в Китае исчез глава МИД Цинь Ган. Его отсутствие также объясняли «состоянием здоровья», а вскоре внезапно уволили, заменив на предшественника Ван И.