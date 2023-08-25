Долги Китая растут. Доколе Си Цзиньпин готов терпеть 25 августа, 18:11 NV Премиум

Восстановление китайской экономики в последние месяцы замедлилось

Экономист Минь Чжу, выступая в конце июня на мероприятии, организованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Китае, оказался среди первых, кто намекал на слабость мер стимулирования экономики в Китае после Covid. Минь Чжу, бывшего заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда и бывшего заместителя управляющего Народным банком Китая (НБК), нельзя назвать обычным наблюдателем за развитием китайской экономики и ее роли в мире. Кроме того, это один из моих самых старых и умных друзей в Китае, и я привык очень серьёзно относиться к его мнению.

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Прогноз Чжу оказался верным. Несмотря на многообещающий скачок после внезапной отмены политики нулевого Covid, восстановление китайской экономики в последние месяцы замедлилось. Многие надеялись, что правительство отреагирует на это принятием нового масштабного пакета стимулов, поскольку именно так оно обычно поступает в подобных случаях. Но сделанные в середине августа объявления о серии мер, которые предприняли НБК, Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг (CSRC), а также Госсовет, развеяли эти надежды в прах.

НБК сдвинул ставки краткосрочного кредитования лишь немного ниже, а комиссия CSRC решила сосредоточиться на повышении рыночного энтузиазма, в том числе продлив время торговых сессий, снизив брокерские комиссии и поддержав обратный выкуп акций. Со своей стороны, Госсовет пока не может замедлить «кровавую бойню» в секторе недвижимости, где компания Country Garden испытывает острые проблемы с ликвидностью, а компания Evergrande подала в США заявление о банкротстве.

Для страны, которая давно гордится умением принимать проактивные решения для предотвращения проблем в экономике, новые меры стимулирования выглядят на удивление пассивно. Вопрос в том, почему это так. Чжу, выступая на мероприятии ВЭФ, указал на долговые проблемы в Китае.

Широкие масштабы долговых проблем Китая уже хорошо известны

Сейчас, конечно, широкие масштабы долговых проблем Китая уже хорошо известны. По данным Банка международных расчётов (BIS), в конце 2022 года долги нефинансового сектора страны равнялись 297% ВВП. Это в два с лишним раза выше, чем в разгар мирового финансового кризиса в конце 2008 года, когда этот показатель равнялся 139%, и более чем на 100 процентных пунктов выше, чем в конце 2012 года, когда Си Цзиньпин стал генеральным секретарем Коммунистической партии Китая (КПК).

Аргумент Чжу прост: закредитованная китайская экономика не может позволить себе ещё один раунд стимулов, финансируемых в долг. Китайские власти стали внимательно относиться к рискам накапливания долга с 2016 года, когда печально известный «авторитетный источник» публично предупредил, что Китай стоит на пороге потенциальной «японизации».

Однако понимание урока — это не то же самое, что действия на основе этого понимания. Очевидно, что Китаю необходимо отучить себя от роста экономики за счёт увеличения долгов, но менее очевидно, почему этого до сих пор не случилось.

Ответ можно найти в структуре китайского долгового цикла. Как показывают данные BIS, за первые десять лет руководства страной Си Цзиньпина на долю корпоративного долга приходилось 47% общего прироста задолженности Китая, доля госдолга составила 30%, а на домохозяйства пришлись оставшиеся 23%.

Исследователи из Международного валютного фонда выявили две главные причины столь резкого увеличения долгов: рост кредитования госпредприятий, имеющих низкую доходность, но высокую долгоёмкость, а также концентрация государственной задолженности в специальных финансовых структурах местных властей. Первое стало побочным продуктом несомненного перехода экономической силы от частного сектора обратно к госсектору, произошедшего под властью Си Цзиньпина. Второе стало результатом безудержных продаж земли и запуска новых проектов недвижимости, которые сейчас упёрлись в стену.

И тут мы подходим к сути рассуждений Чжу о китайской политике стимулирования: хватит значит хватит. Выбрав на удивление маломасштабные меры, руководство КПК провело черту на песке. Хотя китайские власти никогда открыто не признаются в том, что плохо управляют экономикой, тревожная долговая динамика у госпредприятий в сочетании с возможным началом масштабного кризиса на рынке недвижимости, не оставляет им иного выбора, кроме как отказаться от нынешней неустойчивой модели экономического роста.

Принятое ими решение имеет важные последствия для будущего экономики Китая. Без поддержки со стороны сектора недвижимости (на его долю приходится примерно 25−30% ВВП страны) возникнет отчётливая вероятность вялых темпов роста экономики в течение длительного времени — в японском стиле.

Понимая это, китайские власти предприняли очередную попытку провести ребалансировку экономику в сторону потребления: в конце июля они опубликовали план из 20 пунктов. Такой план должен был бы стать музыкой для моих ушей, поскольку я написал на эту тему две книги и четыре года читал об этом специальный курс в Йельском университете. Но после пристального изучения этот план не очень вдохновляет.

В частности, в новом плане развития потребления не упоминается необходимость укреплять систему социальной защиты (особенно здравоохранение и пенсионное обеспечение) для быстро стареющего населения страны. Однако в том случае, если эта неотложная проблема не будет решена, китайские семьи будут и дальше предпочитать сберегать деньги на чёрный день, а не наращивать дискреционные потребительские расходы.

Если ребалансировка экономики в сторону потребления не завершится успехом, Китаю будет крайне трудно вернуть себе былой импульс экономического роста. После мирового финансового кризиса 2008 года экономика страны росла в среднем примерно на 7% в год, и на её долю пришлось почти 35% кумулятивного прироста мирового ВВП за тот же период. Если темпы роста экономики Китая замедлятся до 3−4% (вполне отчётливая вероятность), тогда его вклад в темпы роста мировой экономики уменьшится вдвое, что создаст очевидный эффект домино во всём остальном мире.

Пресса сосредоточилась на прогнозе Минь Чжу, предположившего, что китайское правительство не предложит крупный пакет стимулов. Однако его главная идея на мероприятии ВЭФ заключалась в том, что недостаточные темпы роста экономики неизбежно потребуют структурных реформ. Это аргумент, с которым я выступаю уже много лет. Однако польза от подобных реформ, если они действительно проводятся, обычно появляется только в долгосрочной перспективе, в то время как трудности из-за нынешнего замедления темпов роста в Китае возникают здесь и сейчас. Будучи самым могущественным руководителем Китая после Мао, Си Цзиньпин, усиливающий свою власть и сосредоточившийся на вопросах безопасности, явно готов их терпеть. Пока что.

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Copyright: Project Syndicate 2023

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