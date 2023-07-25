В Китае внезапно уволили главу МИД Цинь Гана, которого не видели уже месяц 25 июля, 14:26 Цинь Ган (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Министра иностранных дел Китая Цинь Гана, который не появлялся на публике уже месяц, сняли с должности во вторник, 25 июля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Вместо Цинь Гана на должность главы МИД назначили главного дипломата Китая Ван И, который возглавлял министерство перед ним.

Близкого к Си Цзиньпину Цинь Гана не видели на публике с 25 июня — после встречи в Пекине с должностными лицами Шри-Ланки, Вьетнама и России. Это породило много спекуляций и предположений как в СМИ, так и внутри КНР, где на обсуждение этой темы в Интернете, похоже, цензура.

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Комментировать статус Цинь Гана в Пекине официально отказываются, заявляя, что дипломатическая деятельность проходит «в обычном режиме». На фоне его исчезновения запланированную на июль поездку в Китай отложил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

57-летнего Цинь Гана назначили главой МИД Китая в декабре 2022 года. Он выступил с резкой критикой в адрес Вашингтона, когда после сбития над США китайского шпионского шара отношения между странами стали еще более напряженными. В то же время дипломат сыграл ключевую роль в попытках наладить коммуникации с американцами. В частности, он встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном во время его визита в Пекин.

Ранее, как пишет CNN, китайские чиновники могли исчезать из поля зрения общественности — и лишь через несколько месяцев дисциплинарный надзорный орган Компартии сообщал, что их задержали для проведения расследования.