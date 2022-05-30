Исторический демарш или «дымовая завеса»? Что означает внезапное решение УПЦ МП полностью отделиться от РПЦ и как реагирует на него Москва 30 мая, 15:18 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Собор УПЦ МП в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре (Феофания, Киев, 27 мая) (Фото:Прес-служба УПЦ МП)

27 мая Cобор Украинской православной церкви Московского патриархата принял решения, которые должны закрепить «полную самостоятельность и независимость» УПЦ МП от российской церкви, и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла, публично одобряющего российское вторжение в Украину.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Решение Собора УПЦ МП стало неожиданным, хотя было принято на фоне очевидных проблем в этой церкви в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину.

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В марте 2022 года исследование группы Рейтинг показало, что идею разрыва связей УПЦ МП с РПЦ поддерживают 63% респондентов, а не поддерживают — 10%. Еще через месяц эта пропасть выросла до 74% против 7%. При этом 51% опрошенных украинцев заявили, что государство должно запретить деятельность УПЦ МП на территории Украины. За время вторжения РФ в Украине были повреждены или разрушены более 100 храмов УПЦ МП, однако на этом фоне Московский патриархат и персонально патриарх Кирилл оправдывали войну.

Имидж церкви лишь ухудшали проявления коллаборационизма духовенства УПЦ МП, напоминает Национальный институт стратегических исследований. Но более всего — тот факт, что «в течение длительного времени Россия использовала УПЦ МП как средство инфильтрации в украинское общество идеологем „русского мера“, распространение фейковой информации, политизации общественно-религиозных отношений, а также вовлечение некоторых представителей ее духовенства в диверсионно-разведывательную деятельность», напоминают эксперты института.

Теперь же УПЦ МП, очевидно, пытается избавиться как минимум от номинальных связей с Русской православной церковью.

НВ рассказывает главное, что следует знать о внезапном оживлении на церковном фронте.

УПЦ МП против РПЦ и позиции патриарха Кирилла: что произошло и почему это важно

Резонансное собрание духовенства УПЦ МП состоялось 27 мая в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре (Феофания, Киев). Интересно, что оно было запланировано именно как «собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения возникших в результате войны проблем церковной жизни, которые нас всех беспокоят». Однако уже в процессе собрания было принято решение провести Собор — то есть «заседание» высшего руководящего органа церкви, решения которого являются обязательными для выполнения и обычно касаются важнейших принципов ее деятельности.

Руководил Собором предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий. По информации протоиерея Николая Данилевича, заместителя председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ, «были представлены все регионы», даже оккупированные территории, хотя из-за этого на 15−20% мероприятие было «онлайн-Собором».

«Представители даже тех епархий, которые частично или полностью оккупированы, участвовали в Соборе благодаря онлайн-связи. Поэтому Собор был действительно представительным, и никто не может сказать, что решения Собора незаконны или недействительны. Все высказали свое мнение, и все были услышаны. В частности, выступал и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, другие архиереи из Восточной Украины и Крыма», — отметил Данилевич.

Впрочем, как рассказал ВВС News Украина один из делегатов, решение превратить собрание в Собор не было единогласным, «делегатов именно на Собор никто не выбирал, на нем не было представителей духовных школ — а согласно уставу, это обязательно».

Обнародованное итоговое постановление Собора УПЦ МП спровоцировало немалый резонанс, поскольку содержало несколько громких заявлений. Среди них были тезисы о том, что церковь:

осуждает войну ( «как нарушение Божьей заповеди « Не убивай!») и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне;

«как нарушение Божьей заповеди Не убивай!») и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне; обращается к властям Украины и властям РФ «с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие»;

выражает « несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно войны в Украине» ( глава РПЦ ранее неоднократно поддерживал вторжение РФ, называл « героями» российских оккупантов, а их действия — «подвигом», в частности заявил об этом через несколько дней после разоблачения зверств в Буче; также заявлял, что Запад якобы натравливает украинцев на россиян, поэтому он является врагом России и Бога, а РФ якобы имеет право применять силу против Украины);

глава РПЦ ранее неоднократно поддерживал вторжение РФ, называл героями» российских оккупантов, а их действия — «подвигом», в частности заявил об этом через несколько дней после разоблачения зверств в Буче; также заявлял, что Запад якобы натравливает украинцев на россиян, поэтому он является врагом России и Бога, а РФ якобы имеет право применять силу против Украины); в соответствии с решением Собора церковь приняла « дополнения и изменения в Устав об управлении УПЦ , свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви» ( от МП — прим. ред.);

« Собор обсуждал возобновление мироварения в УПЦ» ( принципиальная с ритуальной точки зрения проблема, поскольку до последнего времени миро, специальное ароматическое вещество для богослужений, церкви предоставляла РЦП);

Собор обсуждал возобновление мироварения в УПЦ» принципиальная с ритуальной точки зрения проблема, поскольку до последнего времени миро, специальное ароматическое вещество для богослужений, церкви предоставляла РЦП); на период военного положения Собор счет целесообразным « предоставить епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни», относящимся к компетенции Священного Синода или предстоятеля УПЦ МП;

предоставить епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни», относящимся к компетенции Священного Синода или предстоятеля УПЦ МП; из-за массовой миграции из Украины УПЦ МП считает необходимым « в дальнейшем развивать миссию за границей среди православных украинцев для сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности».

При этом в решениях Собора УПЦ МП не было намеков на готовность признать автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Руководство УПЦ МП выразило «глубокое сожаление в связи с отсутствием единства в украинском православии», а восстановление автокефалии ПЦУ по решению Константинопольского патриарха там до сих пор считают «расколом», который лишь «углубил недоразумения и привел к физическому противостоянию». Собор УПЦ МП также выдвинул ряд малореальных требований для «диалога» с ПЦУ, среди которых «прекращение силовых захватов храмов и принудительных переводов приходов УПЦ», а также предложение к ПЦУ признать себя «фактически неавтокефальной» церковью.

Украинские СМИ обратили наибольшее внимание на пункт об окончательном оформлении «полной самостоятельности и независимости» в уставе УПЦ МП. Ведь если ее отсоединение от Русской православной церкви произошло бы на деле, для РПЦ это была бы одна из самых больших потерь за десятилетия или даже столетия. Еще десять лет назад на УПЦ МП приходилась треть из более чем 150 епархий РПЦ. После восстановления автокефалии ПЦУ часть религиозных общин перешла в украинскую поместную церковь, однако за УПЦ МП остались несколько крупнейших духовных святынь православия, в частности Киево-Печерская, Святогорская и Почаевская лавры. Утрата влияния РПЦ на них могла бы означать и утрату идеологического влияния на сотни тысяч верующих в Украине.

В религиозных и общественных кругах уже ведутся дискуссии о том, является ли новый маневр УПЦ МП скорее тактическим, или же он действительно означает начало полного разрыва с РПЦ.

В частности, украинский теолог Юрий Черноморец, профессор кафедры богословия и религиоведения НПУ им. Драгоманова, считает, что Онуфрий таки решился на «стратегический шаг», хотя по отношению к недавнему Собору в Украине звучит немало скептических голосов. «В целом Онуфрий имел право выбрать журавля в небе, смог его поймать, и если все думают, где здесь синица, то просто вся история не о синицах в чьих-то руках — московских или киевских. История о журавлях. […]. Всем успехов, а Онуфрию — понимания, что за разрывом с Москвой должны следовать не менее сильные следующие шаги, потому что выживание в борьбе с Москвой — это постоянная борьба, которую выдержать труднее, чем искусно выиграть одно сражение», заметил Черноморец.

Настоящая независимость от РПЦ или « дымовая завеса»? Почему решение УПЦ МП оставляет больше вопросов, чем ответов

Несмотря на значительный резонанс нового шага УПЦ МП, в ПЦУ и в религиоведческих кругах отмечают, что решения Собора звучат громче, чем могут воплотиться на практике. При этом обращают внимание на несколько важных аспектов.

Разрыв с Москвой как тактический ход: что именно изменили в уставе УПЦ МП

Во многих заголовках СМИ решение Собора УПЦ МП было представлено как «заявление о независимости» от РПЦ, однако формально это не совсем так. На самом деле, еще в предыдущем Уставе об управлении Украинской православной церкви, принятом более 30 лет назад, она определялась как «самостоятельная и независимая в своем управлении и устройстве».

Новые же изменения в устав, которые Собор УПЦ МП внес якобы для того, чтобы усилить такой статус, еще не опубликованы. «В целом, что касается российской агрессии, мы видим, что они максимально мягкие и округлые, — резюмировал митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ, комментируя решение Собора УПЦ МП. — О независимости и самостоятельности — эта независимость и самостоятельность в управлении была объявлена еще в 1990 году. И ни одного принципиально нового устава на этом Соборе не было объявлено. Как мы слышим и читаем, что выразили несогласие с позицией Кирилла Гундяева. Но этого мало, потому что он благословляет убивать украинцев. И просто выразить несогласие с позицией — я считаю, что этого маловато. Поэтому сейчас трудно говорить, пока еще не опубликовано окончательно решение этого Собора, не опубликованы внесенные изменения в устав».

По информации BBC News Украина от одного из участников Собора, из устава были изъяты все десять упоминаний об РПЦ, которые там содержались.

«Было, мол, „УПЦ является самоуправляемой частью Русской православной церкви“ — стало просто „Украинская православная церковь является самоуправляемой“. Было положение о том, что митрополит Киевский по должности является постоянным членом синода РПЦ — это положение было вычеркнуто. Было положение о том, что новоизбранный предстоятель УПЦ входит на престол только после благословения патриарха Московского — это тоже убрали», — объясняет BBC со ссылкой на собственный источник.

Эту информацию в комментарии религиозному журналу ФОМА в Украине подтвердил также протоиерей Николай Данилевич, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ. По его словам, поскольку «элементы связи с Московским патриархатом стали усложнять миссию церкви в Украине, все элементы в Уставе, где упомянута эта связь, были удалены». Впрочем, пояснил Данилевич, «удалены в административном плане, но не в молитвенном плане». «Все мы остаемся членами единой Церкви Христовой. […] Да, сейчас война между Россией и Украиной. Но мы не прекращаем молитвенную связь».

Упоминание патриарха Кирилла в богослужениях

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля одна из самых ожесточенных дискуссий внутри УПЦ МП шла о необходимости называть («поминать») во время богослужений предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, одного из топ-идеологов «русского мира» и приспешника диктатора Владимира Путина.

По состоянию на конец апреля, по меньшей мере, 26 епархий УПЦ МП отказались поминать Кирилла и прекратили это делать, по данным Национального института стратегических исследований. Всего в УПЦ МП действуют 53 епархии, 7 из них — во временно оккупированном Крыму и ОРДЛО.

Однако Онуфрий продолжал поминать предстоятеля РПЦ в молитвах как «великого хозяина и отца нашего Кирилла Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси». Теолог Юрий Черноморец обратил внимание, что так было и в начале апреля, когда мир обсуждал ужасные доказательства зверств и пыток в Бучу. «Онуфрий никак не может совершить простой акт, который совершил бы на его месте не только покойный митрополит Владимир, но и любой предстоятель УПЦ МП — не может прекратить поминать Кирилла, который является одним из прямых идеологов сегодняшней агрессии и связанного с ней геноцида», — заметил тогда Черноморец.

Впрочем, после Собора 27 мая подвижки все же произошли:

глава УПЦ МП устно анонсировал фактическое разрешение епархиям не упоминать Кирилла ( как объяснил Данилевич, новый порядок поминовения будет таким: «Приходской священник поминает своего епископа, все архиереи УПЦ — Предстоятеля УПЦ, а сам Блаженнейший [митрополит Онуфрий] — святейшего Патриарха Кирилл и предстоятелей поместных церквей»);

как объяснил Данилевич, новый порядок поминовения будет таким: «Приходской священник поминает своего епископа, все архиереи УПЦ — Предстоятеля УПЦ, а сам Блаженнейший [митрополит Онуфрий] — святейшего Патриарха Кирилл и предстоятелей поместных церквей»); митрополит Онуфрий во время богослужения 29 мая впервые перечислил предстоятелей автокефальных православных церквей ( «диптих»), упомянув в нем Кирилла только третьим и без традиционных для УПЦ МП дополнительных « почестей», а только как главу одной из церквей ( при этом митрополита Епифания, Константинопольского патриарха и глав трех церквей, признавших ПЦУ, Онуфрий не помянул).

Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий ( Заря) обратил внимание, что Онуфрий воспользовался диптихом (списком признанных церквей) именно от РПЦ, а не Вселенского патриархата.



«То есть Кирилла — благословителя убийц — он поминает, а Варфоломея, который молится за Украину, — нет, — заметил Заря. — На самом деле [это] способ завуалировать продолжение поминовения Кирилла. Никакая это не автокефалия, это просто дымовая завеса. Митрополит Владимир в 2011 году так же поминал — тогда тоже была автокефалия?» — написал он в Facebook.

Туманный статус УПЦ МП

В УПЦ МП настаивают на том, что после решений Собора именно они фактически являются автокефальной церковью, представляющей православие в Украине.

«Из устава изъяты все упоминания о связи УПЦ с РПЦ. Фактически, по своему содержанию теперь устав УПЦ — это устав автокефальной церкви», — отметил Николай Данилевич, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ.

Однако на самом же деле вопросов к статусу УПЦ МП после ее «отречения» от РПЦ возникает еще больше. «Следует ли из этого, что УПЦ действительно стала независимой? — задает вопрос журналист Виталий Портников. — Нет, не следует. Для того чтобы церковь стала независимой, она должна — это мы хорошо знаем по опыту последних лет — получить томос с признанием своей автокефальности».

Такой томос от Вселенского патриарха Варфоломея получила именно Православная церковь Украины (ПЦУ), фактически восстановив многовековую историю автокефального статуса украинского православия. Большинство же духовенства и епископата УПЦ (МП) в 2018 году не согласилась участвовать в Объединительном соборе в Софийском соборе, напоминает Портников.

Теперь, считает он, после решения Собора от 27 мая УПЦ МП имеет три варианта своего будущего в Украине:

Первый: сохранение церкви как автономной части Русской православной церкви. «Это очевидное последствие решений собора УПЦ. В УПЦ (МП) нет и не может быть полномочий по провозглашению автокефалии. У Московского патриарха Кирилла нет полномочий по предоставлению автокефалии УПЦ. Даже если он решится на такой шаг, его решение не будет признано мировым православием без утверждения Вселенского патриарха. А одобрения не будет», — пишет Портников.

Второй путь: «присоединение к Православной церкви Украины (ПЦУ) и преодоление раскола, инициированного и спровоцированного Москвой как содействие подготовке путинского вторжения в Украину». «Путину не нужна независимая церковь в Украине, потому что ему не нужна независимая Украина», — напоминает духовенству УПЦ МП журналист.

Третий путь — существование в виде самопровозглашенной автокефалии, то есть в расколе с мировым православием. «В том же статусе, против которого УПЦ (МП) выступала в течение 30 лет — после так называемого Харьковского собора, на котором с нарушением нескольких пунктов устава УПЦ произошло устранение тогдашнего митрополита Киевского и всея Украины Филарета. Тридцать лет УПЦ (МП) доказывала, что УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП), созданная Филаретом — вовсе не церковь, однако сейчас может пойти по такому же пути», резюмирует Портников.

Реакция Москвы и РПЦ

Противоречивая реакция самой РПЦ на шаг УПЦ МП позволяет предположить, что он был неожиданным — по крайней мере частично — и для Москвы.

Самым истеричным оказался комментарий Александра Щипкова, первого заместителя главы Синодального отдела Московского патриархата, члена Межсоборного присутствия РПЦ. В духе российской пропаганды он заявил, что «27 мая 2022 года Украинская православная церковь исчезла» и назвал «заказчиком» этого события «Госдепартамент США». «УПЦ МП уклонилась в раскол, — расценил он решение Собора церкви. — Все канонические нормы нарушены. Объявление „полной самостоятельности“ — это объявление автокефалии».

И хотя его мнение из Телеграмм-канала успели распространить государственные российские СМИ, пост впоследствии исчез, а главные действующие лица РПЦ прибегли к более мягким комментариям.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион заявил, что на самом деле УПЦ МП якобы не заявляла об отделении от РПЦ.

«Никакого заявления об отделении от Русской православной церкви, не было ни одного заявления о том, чтобы у Украинской православной церкви появился какой-то новый статус. Напротив, еще раз она подтвердила, что имеет статус независимости и самостоятельности, предоставленный ей еще в 1990 году», — заявил он.

Патриарх Кирилл повторил тезис кремлевской пропаганды о том, что определенные «духи злобы поднебесной» стремятся «разделить православных людей» и сделать так, чтобы между ними пролегла бездна. В то же время он заявил, что РПЦ «с полным пониманием относится к тому, как страдает УПЦ ( МП)». «Мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископство должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не усложнять жизнь своих верующих. Мы ко всему этому с пониманием относимся, но молимся, чтобы никакие временные внешние препятствия никогда не разрушили духовное единство нашего народа», — заявил глава РПЦ.

Впрочем, о настоящей обеспокоенности возможным демаршем УПЦ МП в России свидетельствует позиция церквей этой конфессии на оккупированных территориях Украины.

В частности, Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви (МП) уже заявила, что не согласна с принятыми на Соборе решениями о полной независимости от РПЦ и заявила, что остается «под омофором Московского патриарха Кирилла», то есть в юрисдикции возглавляемой им РПЦ.



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