Датская компания помогает России незаконно вывозить украинское зерно из оккупированного Бердянска — расследование

15 июля, 21:55
Датская компания способствует вывозу зерна из оккупированного Бердянска (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Структура, связанная с международной компанией Baltic Control с главным офисом в Дании, фигурирует в схеме вывоза зерна из оккупированного Россией Бердянского морского порта.

Об этом говорится в совместном расследовании Слідства.Інфо и KibOrg.

Журналисты установили, что компания Балтик Контроль Новороссийск, зарегистрированная в РФ, осуществляет инспекционные услуги в захваченном порту — в частности, прием трюмов и контроль веса (драфт-сюрвей). Этот порт находится под контролем россиян с марта 2022 года.

ИТ-специалисты KibOrg получили документы, связанные с деятельностью порта в оккупации. Анализ показал, что Baltic Control регулярно фигурирует во внутренней переписке российских компаний. Согласно полученным данным, Балтик Контроль Новороссийск была привлечена к подготовке вывоза по меньшей мере 172 тысяч тонн зерна, отгруженного российскими судами с марта 2024 по май 2025 года.

Несмотря на то, что Baltic Control позиционирует себя как международную инспекционную компанию с более 50 офисами по миру, после начала полномасштабного вторжения РФ ее сайт удалил информацию о представительстве в России.

Однако, когда журналисты обратились в главный офис компании в Дании под видом потенциального клиента, им без проблем предоставили контакт руководителя российского отделения — Александра Шалимова.

В разговоре с журналисткой, которая представилась менеджером польской компании, Шалимов подтвердил, что его фирма предоставляет инспекционные услуги в порту Бердянска. Но в разговоре с журналистом, который уже представился работником украинского СМИ, он отрицал работу в оккупированном порту и отказался отвечать на уточняющие вопросы.

Юрист по международному праву Екатерина Рашевская отмечает, что участие структуры, связанной с Baltic Control, в перевозке зерна из оккупированной Запорожской области можно трактовать как соучастие в военном преступлении со стороны РФ.

13 марта Центр национального сопротивления предупредил, что российские оккупанты планируют увеличить свои «мощности» вывоза украинского зерна за границу. Как отмечалось, на временно оккупированных территориях Донетчины захватчики запланировали строительство 7 элеваторов, каждый из которых сможет вмещать от 20 тысяч тонн зерна.

В сентябре 2024 года руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов сообщил, что убытки от присвоения украинского зерна Россией превышают 30 миллиардов гривен, но эта сумма не является окончательной.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Бердянск Зерно Война России против Украины Дания Российская агрессия

