Сбор урожая в Киевской области начало августа 2022 года в Киевской области (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украина планирует обратиться к Европейскому Союзу с просьбой ввести санкции против бангладешских предприятий, которые импортируют пшеницу, вывезенную с оккупированных Россией украинских территорий , пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что согласно документам, предоставленным Reuters людьми, знакомыми с этим вопросом, посольство Украины в Нью-Дели в этом году направило несколько писем в министерство иностранных дел Бангладеша с просьбой отказаться от более 150 тысяч тонн зерна, которое было украдено и отправлено из российского порта Кавказ.

Реклама

Посол Украины в Индии Александр Полищук, отвечая на вопрос о конфиденциальной дипломатической переписке, заявил, что Дакка не отреагировала на это сообщение, и теперь Киев обострит этот вопрос, поскольку его разведка показала, что российские предприятия смешивают зерно, закупленное на оккупированных украинских территориях, с российской пшеницей перед отправкой.

«Это преступление… Мы поделимся результатами нашего расследования с нашими коллегами из Европейского Союза и попросим их принять соответствующие меры», — сказал Полищук.

Как пишет агентство, о дипломатическом конфликте Украины с властями Бангладеш ранее не сообщалось.

Представитель министерства продовольствия Бангладеш заявил, что Дакка запрещает импорт из России, если зерно происходит с оккупированной территории Украины, добавив, что страна не импортирует краденую пшеницу.

Украинский чиновник также сообщил Reuters, что украинское законодательство запрещает любую добровольную торговлю между украинскими производителями, в том числе фермерами на оккупированных территориях, и российскими предприятиями.

В письмах, которые посольство Украины направило правительству Бангладеша, содержатся названия судов и их регистрационные номера, задействованных в вероятной торговле зерном из крымских портов Севастополя, Керчи и Бердянска.

Там также были указаны даты отправления и ориентировочные даты прибытия судов, которые отправились с Кавказа в Бангладеш в период с ноября 2024 года по июнь 2025 года.

В письме от 11 июня говорится о том, что Бангладеш может столкнуться с «серьезными последствиями» санкций за принятие поставок краденого зерна, и что такие закупки подпитывают «гуманитарные страдания».

«Санкции могут распространяться не только на компании-импортеры, но и на чиновников и руководство министерств и ведомств, которые сознательно способствуют таким нарушениям или терпят их», — говорится в письме.

Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Гиппер заявила, что суда, о которых идет речь, пока не подпадают ни под какие ограничительные меры.

Она добавила, что любая доказанная причастность судов к перевозке украденного украинского зерна может стать основой для будущих ограничительных мер", — добавила она.

По оценкам Reuters, основанным на официальных российских данных, на подконтрольные России территории, за исключением Крыма, приходится около 3% от общего урожая зерна в России в 2024 году.

Кроме того, российский перевозчик зерна Русагротранс заявил, что Бангладеш был четвертым крупнейшим покупателем российской пшеницы в мае.

Российский поставщик, который говорил на условиях анонимности, рассказал, что когда зерно загружается на экспорт в российском порту, очень трудно отследить его происхождение.

«Это не бриллианты и не золото. Состав примесей не позволяет идентифицировать», — сказал собеседник.

13 марта Центр национального сопротивления предупредил, что российские оккупанты планируют увеличить свои «мощности» вывоза украинского зерна за границу. Как отмечалось, на временно оккупированных территориях Донетчины захватчики запланировали строительство 7 элеваторов, каждый из которых сможет вмещать от 20 тысяч тонн зерна.

«Уже сейчас оккупанты хранят на ВОТ Донецкой области около 165 тысяч тонн украинского зерна для дальнейшего незаконного сбыта», — говорилось в сообщении.

В сентябре 2024 года руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов сообщил, что убытки от присвоения украинского зерна Россией превышают 30 миллиардов гривен, но эта сумма не является окончательной.

5 февраля 2025 года было опубликовано расследование Важных историй и OCCRP, согласно которому российская компания поставила в Египет более 20 тысяч тонн пшеницы, которая может быть украдена с оккупированных территорий Украины.