На сумму 23 млрд грн. СБУ сообщила о подозрении сыну Патрушева за организацию массового похищения украинского зерна с ВОТ

С начала полномасштабной войны при координации Патрушева россияне вывезли более 4 млн тонн украинских зерновых культур (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю председателя правительства страны-агрессора России Дмитрию Патрушеву, который организовал массовое похищение зерна с временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 11 июля.

По материалам дела, с начала полномасштабной войны при координации Патрушева россияне вывезли более 4 млн тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 млрд гривен.

Расследование установило, что речь идет о масштабном разграблении агропредприятий на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В дальнейшем похищенную сельхозпродукцию враг реализовывал «теневым флотом» РФ в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара.

В СБУ отметили, что Дмитрий Патрушев является сыном Николая Патрушева, который в течение четверти века возглавлял сначала ФСБ, Совет безопасности РФ, а сейчас занимает должность помощника российского диктатора Владимира Путина.

По данным СБУ, Патрушев-старший способствовал назначению своего сына на должность министра сельского хозяйства России, а впоследствии — заместителя председателя правительства.

Для организации похищения украинского зерна Дмитрий Патрушев использовал делегированные ему полномочия министра агрополитики страны-агрессора.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности, добавили в СБУ.

13 марта Центр национального сопротивления предупредил, что российские оккупанты планируют увеличить свои «мощности» вывоза украинского зерна за границу. Как отмечалось, на временно оккупированных территориях Донетчины захватчики запланировали строительство 7 элеваторов, каждый из которых сможет вмещать от 20 тысяч тонн зерна.

В сентябре 2024 года руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов сообщил, что убытки от присвоения украинского зерна Россией превышают 30 миллиардов гривен, но эта сумма не является окончательной.