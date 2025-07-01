Компания из орбиты подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука причастна к вывозу зерна, титана и угля с оккупированных территорий Украины. Об этом сказано в расследованиях Слідства.Інфо , KibOrg и Белорусского расследовательского центра.

В декабре 2023 года журналисты проекта Система публиковали расследование о том, что на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях сменился главный поставщик логистических услуг. Малоизвестная фирма Флоранс вытеснила компанию Центр эффективных логистических решений, которую связывали с украинским олигархом времен Януковича Сергеем Курченко, и начала вывозить уголь, кокс, чугун и сталь. Журналисты также сообщили о связях Флоранса с Медведчуком.

Журналисты Слідство.Інфо изучили документы оккупационных структур, доступ к которым получили IT-специалисты организации KibOrg, и обнаружили, что сфера деятельности Флоранс после полномасштабного вторжения РФ более широкая, чем сообщалось ранее. При этом компания не находится под украинскими санкциями.

Так, Флоранс по меньшей мере в 2023 году участвовала в вывозе зерна с оккупированной части Запорожской области в оккупированный Крым, откуда его отправили в Стамбул. Планирование логистики, судя по изученным журналистами письмам, происходит на уровне министерства сельского хозяйства страны-агрессора РФ.

Также расследователи обнаружили в массиве документов повестку дня совещания, которое проводил в 2022 году так называемый Совет министров Республики Крым при участии кремлевской марионетки Сергея Аксенова, и подготовленные к совещанию информационные справки. В одной из них рассказывалось о деятельности компании Титановые Инвестиции, которая производит в оккупированном Крыму диоксид титана. Центр журналистских расследований ранее сообщал, что до декабря 2021 года актив контролировал украинский олигарх Дмитрий Фирташ, а затем он попал в сферу влияния друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов.

В справке шла речь о том, что нужно организовать погрузку и отгрузку продукции Титановых Инвестиций, используя оккупированную часть Херсонской области, и что с компанией Флоранс уже заключен договор о транспортно-экспедиционных услугах. Слідство.Інфо получило информацию из российской налоговой, судя по которой, Флоранс в 2024 году получила 211,2 млн российских рублей (более 2 млн долларов США) от Титановых Инвестиций за эти «услуги».

Как сказано в расследовании, в январе 2025 года структура собственности Флоранс изменилась — из сооснователей вышла фирма Терминал и россиянин Тимофей Костин, связанный с Медведчуком. Новым бенефициаром стала компания АО Алиот, владелец которой Тимур Сатдаров, вероятно, является подставным лицом — журналисты пишут, что до этого он продавал в РФ крафтовую консервацию. Журналистам не удалось установить, чьи интересы он представляет.

Белорусский расследовательский центр также сообщил, что Флоранс поставляет товары с оккупированных украинских территорий на предприятия Беларуси. По их информации, в 2024 году компания перевозила в основном металл и минеральное сырье, а в конце года появилась новая позиция — антрацит. В этом году перевозки продолжаются в существенно меньших масштабах. Так, за 2024 год с оккупированных территорий было доставлено 674 вагона грузов, из них более 40% - в последнем квартале, а за первый квартал 2025 года — всего 30 вагонов.

Как сказано в расследовании, грузы перевозят с оккупированных территорий Украины в Россию по железной дороге, а оттуда — в Беларусь. Флоранс организует перевозки на российском участке маршрута до белорусской границы. Среди основных получателей продукции оказались белорусский автомобильный гигант БелАЗ, Осиповичский завод транспортного машиностроения и минский производитель стройматериалов Керамин.

Слідство.Інфо напоминает, что супруга Медведчука Оксана Марченко сбежала из Украины еще 18 февраля 2022 года якобы для записи интервью с певцом Николаем Басковым в Москве. Сам Медведчук оказался в России после обмена на украинских военнопленных в сентябре 2022 года. С тех пор Марченко открыла в РФ киностудию и сайт, где призывает делиться историями о «чудесах, случившихся благодаря молитве и вере», а Медведчук запустил антиукраинский политический проект Другая Украина и параллельно пытался развивать новый бизнес на границе России с Китаем, поставляя в РФ произведенные для китайского рынка грузовики Mercedes и отправляя их на оккупированные территории Украины.