Компания Трампа планировала подарить Путину пентхаус стоимостью $50 млн в Москве - СМИ

Американское расследование вмешательства России в президентские выборы 2016 года вышло на новый виток, вновь сосредоточив внимание на возможном преднамеренном сговоре избирательного штаба Дональда Трампа с российской стороной.

29 ноября экс-адвокат Трампа Майкл Коэн признался в даче ложных показаний Конгрессу США – в частности о планах строительства в Москве Trump Tower. Идею возвести 100-этажный небоскреб в российской столице компания Трампа рассматривала в 2015-2016 годах. Ранее Коэн утверждал, что проект был заморожен еще до того, как Трамп победил на республиканских праймериз и стал единственным кандидатом в президенты от партии. Однако теперь экс-адвокат американского президента признал, что лгал: идею Trump Tower обсуждали с россиянами и гораздо позже.

Тем временем американская пресса выяснила любопытную деталь об этом проекте – самый дорогой пентхаус в небоскребе предполагалось подарить президенту России Владимиру Путину.

НВ рассказывает все, что известно о громкой истории, которая сейчас занимает первые полосы в американских СМИ.

Пентхаус для Путина

Небоскреб Trump Tower в Москве так и не был построен. Однако в ходе обсуждения этого проекта несколько лет назад компания нынешнего президента США Дональда Трампа – The Trump Organization - рассматривала возможность подарить российскому президенту Владимиру Путину наиболее дорогой пентхаус в "башне".

Такую информацию американскому интернет-изданию BuzzFeed подтвердили сразу четыре источника, включая инициатора строительства Trump Tower – опального российско-американского бизнесмена Феликса Сатера.

В России олигархи лезли бы из кожи вон, чтобы жить в том же здании, что и Владимир Путин

По его словам, речь шла об апартаментах стоимостью $50 млн – пентхаус планировали подарить Путину, чтобы заинтересовать российских олигархов выкупить остальную элитную недвижимость в "башне Трампа".

"В России олигархи лезли бы из кожи вон, чтобы жить в том же здании, что и Владимир Путин, - объяснил Феликс Сатер суть замысла журналистам BuzzFeed. - Моя идея состояла в том, чтобы дать Путину пентхаус стоимостью $50 млн и выручить еще $250 млн за остальные. Все олигархи выстроились бы в очередь, чтобы поселиться в том же здании, что и Путин". Еще как минимум один источник подтвердил BuzzFeed этот план.

Феликс Сатер (на фото слева) много лет был партнером Дональда Трампа в девелоперском бизнесе / Фото The Trump Organization

Кроме того, два высокопоставленных собеседника интернет-издания в правоохранительных органах сообщили, что идею такого "подарка" для Путина с российской стороной обсуждал именно Майкл Коэн - личный адвокат Трампа на тот момент. В частности, он вел переговоры с представителем Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.

В судебных документах экс-адвокат президента Коэн утверждал, что он регулярно информировал Трампа и его семью о ходе переговоров в Москве

В свою очередь, Сатер, многолетний партнер Трампа по девелоперскому бизнесу, вспоминает, что Коэн назвал его предложение о пентхаусе для Путина "отличной идеей".

Как отмечают американские СМИ, остается неясным, знал ли лично Трамп об этой инициативе. Однако, как пишет BuzzFeed, "в судебных документах Коэн утверждал, что он регулярно информировал Трампа и его семью о ходе переговоров в Москве".

Однако окружение президента США опровергает эту информацию.

"Президент [Трамп] никогда не слышал об этом, а концепция не продвинулась дальше непрофинансированного "письма о намерениях" и никогда не была оформлена в качестве проекта контракта или официального предложения", - сказал бывший мэр Нью-Йорка, а ныне адвокат Трампа Рудольф Джулиани, которого цитирует CNN.

Сам Трамп назвал Коэна " слабовольным человеком" и обвинил во лжи.

Адвокат, который заговорил

Информацию о том, что во время избирательной кампании 2015-2016 годов компания Дональда Трампа рассматривала проект строительства небоскреба Trump Tower в Москве, в августе 2017 года обнародовала газета The Washington Post.

Сатер утверждал, что сможет заручиться поддержкой Владимира Путина в пользу Трампа

Тогда издание сообщило, что во время подготовки проекта застройщик с российскими корнями (Феликс Сатер) убеждал Трампа приехать в Москву, чтобы обсудить проект. При этом в переписке с адвокатом Коэном Сатер утверждал, что сможет заручиться поддержкой Владимира Путина в пользу Трампа – мол, это поможет успеху его избирательной кампании в США.

Переписка Коэна и Сатера попала в американские СМИ и в том же 2017-м году адвокату Трампа пришлось давать показания в Конгрессе. Тогда Коэн утверждал, что разрабатывать проект строительства в Москве Trump Tower прекратили еще в январе 2016-го, когда Трамп был лишь одним из возможных кандидатов в президенты США от Республиканской партии.

Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн представлял его интересы более 10 лет / Фото ЕРА

Однако теперь, 29 ноября 2018 года, экс-юрист Трампа признал в суде, что он лгал, исходя из политических интересов его клиента – нынешнего президента США – и "чтобы завоевать его лояльность" к себе. На самом деле проект "башни Трампа" в Москве обсуждался вплоть до лета 2016 года.

Кроме того, адвокат заявил, что солгал об отсутствии формальных контактов с российской стороной по проекту Trump Tower. Теперь он признал, что вел переговоры с помощником Пескова.

Коэн работал в Trump Organization более десяти лет, а после победы Трампа на выборах называл себя его личным адвокатом. Он перестал работать на американского президента лишь в мае 2018 года.

Спецкомиссия Роберта Мюллера, уполномоченного Минюстом США расследовать вмешательство России в президентские выборы 2016 года, открыла отдельное расследование против Коэна. Среди прочего, его заподозрили в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве на более чем $20 млн.

В августе 2018 года Майкл Коэн пошел на сделку с прокурорами, признал свою вину по восьми пунктам обвинения и заявил под присягой в федеральном суде Манхэттена (Нью-Йорк), что в ходе избирательной кампании 2016 года совершил преступление по указанию Трампа - заплатил за молчание двум женщинам, заявившим о сексуальных связях с политиком.

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"Разоблачение, свидетельствующее о том, что представители Trump Organization планировали наладить прямые финансовые связи с лидером враждебной страны в разгар [американской избирательной] кампании, поднимает новые вопросы об отношениях президента Трампа с Кремлем", - пишет BuzzFeed.

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