Экс-адвокат Трампа Коэн признался в даче ложных показаний в Конгрессе США

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признался в даче ложных показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.
Как сообщает AP, Коэн признался, что солгал во время выступления на слушаниях в 2017 году в Комитете Сената США по разведке о планах строительства Trump Tower в Москве.
В августе Майкл Коэн признал себя виновным по восьми пунктам уголовных дел против него, в том числе связанных с налоговым и банковским мошенничеством, а также в том, что во время избирательной кампании 2016 года по указанию Трампа заплатил за молчание двум женщинам, которые заявили о сексуальных связях с президентом.
После этого он заявил о готовности раскрыть информацию "об определенных темах", которые бы заинтересовали спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в президентские выборы 2016 года.
Напомним, что газета The Washington Post в 2017 году сообщала, что во время избирательной кампании в конце 2015 года и в начале 2016 года компания президента США Дональда Трампа рассматривала проект строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Компания Трампа отказалась от проекта строительства в Москве незадолго до начала президентских праймериз.
По словам источника, застройщик с российскими корнями обещал Трампу сделать так, чтобы президент РФ Владимир Путин сказал "хорошие вещи" о Трампе.
Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.
Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.
После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.
Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". У документа есть и секретная версия, которую ранее представили Бараку Обаме и Дональду Трампу.
Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.
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