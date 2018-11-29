29 ноября 2018, четверг

Трамп назвал бывшего адвоката Коэна "слабаком" и обвинил во лжи

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отреагировал на признание вины его бывшим адвокатом Майклом Коэном в даче ложных показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Выступая перед журналистами возле Белого дома, Трамп назвал Коэна " слабовольным человеком" и обвинил во лжи.

По его словам, Коэн "врет", чтобы получить более мягкий приговор.

Напомним, что 29 ноября Майкл Коэн признался, что солгал о планах строительства Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Газета The Washington Post в 2017 году сообщала, что во время избирательной кампании в конце 2015 года и в начале 2016 года компания президента США Дональда Трампа рассматривала проект строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Компания Трампа отказалась от проекта строительства в Москве незадолго до начала президентских праймериз. 

По словам источника, застройщик с российскими корнями обещал Трампу сделать так, чтобы президент РФ Владимир Путин сказал "хорошие вещи" о Трампе.

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