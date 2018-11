Трамп назвал бывшего адвоката Коэна "слабаком" и обвинил во лжи

Президент США Дональд Трамп отреагировал на признание вины его бывшим адвокатом Майклом Коэном в даче ложных показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Выступая перед журналистами возле Белого дома, Трамп назвал Коэна " слабовольным человеком" и обвинил во лжи.

По его словам, Коэн "врет", чтобы получить более мягкий приговор.

BREAKING: Trump calls ex-lawyer Michael Cohen a `weak person' after new guilty plea, claims he's `lying' to get a reduced sentence.