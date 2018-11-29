Трамп назвал бывшего адвоката Коэна "слабаком" и обвинил во лжи

Президент США Дональд Трамп отреагировал на признание вины его бывшим адвокатом Майклом Коэном в даче ложных показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.
Выступая перед журналистами возле Белого дома, Трамп назвал Коэна " слабовольным человеком" и обвинил во лжи.
По его словам, Коэн "врет", чтобы получить более мягкий приговор.
BREAKING: Trump calls ex-lawyer Michael Cohen a `weak person' after new guilty plea, claims he's `lying' to get a reduced sentence.— The Associated Press (@AP) 29 ноября 2018 г.
Напомним, что 29 ноября Майкл Коэн признался, что солгал о планах строительства Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.
Газета The Washington Post в 2017 году сообщала, что во время избирательной кампании в конце 2015 года и в начале 2016 года компания президента США Дональда Трампа рассматривала проект строительства небоскреба Trump Tower в Москве. Компания Трампа отказалась от проекта строительства в Москве незадолго до начала президентских праймериз.
По словам источника, застройщик с российскими корнями обещал Трампу сделать так, чтобы президент РФ Владимир Путин сказал "хорошие вещи" о Трампе.
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