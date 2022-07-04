Бесплатный Байрактар уже в Литве. Украина получит его в ближайшее время 4 июля, 16:20 Беспилотник Байрактар (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

Беспилотник Байрактар, на который литовцы собрали более 5 млн евро, уже в Литве. Его передадут Украине в ближайшее время.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он уточнил, что презентация турецкого беспилотника состоится 6 июля, а затем его передадут Украине.

«Bayraktar Vanagas со всем приобретенным боевым снаряжением уже в Литве! 6 июля состоится его презентация на базе воздушных сил в Шауляе, и после этого он отправится в Украину», — написал он.

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29 мая литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Андрюс Тапинас получил согласие от властей Литвы и Турции на покупку Байрактара, который он назвал «жутким убийцей российской армии». Он подчеркивал, что так Литва не только покупает беспилотник, а привлекает внимание мирового сообщества и показывает пример, поднимает боевой дух украинцев и демонстрирует, как литовцы поддерживают украинский народ.

Журналист написал в Facebook, что специальный эфир 28 мая был самым тяжелым в его жизни, потому что в это время скончался его отец:

«У меня, наверное, никогда не будет более тяжелого прямого эфира. Как и последних дней в ожидании неизбежного. Жизнь — мастер иронии. Когда в момент нашего триумфа звонит лежащий рядом со мной телефон, и я не могу ответить на звонок, хоть и знаю, что это значит… Мой папа ушел сегодня вечером, после невероятной борьбы сказал „хватит“ и отправился в последний путь».

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