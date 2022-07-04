Бесплатный Байрактар уже в Литве. Украина получит его в ближайшее время

4 июля, 16:20
Беспилотник Байрактар (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

Беспилотник Байрактар (Фото:Defence of Ukraine/Twitter)

Беспилотник Байрактар, на который литовцы собрали более 5 млн евро, уже в Литве. Его передадут Украине в ближайшее время.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он уточнил, что презентация турецкого беспилотника состоится 6 июля, а затем его передадут Украине.

Читайте также:
Поляки собрали уже 1,5 млн злотых на Байрактар для Украины

«Bayraktar Vanagas со всем приобретенным боевым снаряжением уже в Литве! 6 июля состоится его презентация на базе воздушных сил в Шауляе, и после этого он отправится в Украину», — написал он.

Видео дня
https://twitter.com/a_anusauskas/status/1543903714406289410

29 мая литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Андрюс Тапинас получил согласие от властей Литвы и Турции на покупку Байрактара, который он назвал «жутким убийцей российской армии». Он подчеркивал, что так Литва не только покупает беспилотник, а привлекает внимание мирового сообщества и показывает пример, поднимает боевой дух украинцев и демонстрирует, как литовцы поддерживают украинский народ.

Журналист написал в Facebook, что специальный эфир 28 мая был самым тяжелым в его жизни, потому что в это время скончался его отец:

«У меня, наверное, никогда не будет более тяжелого прямого эфира. Как и последних дней в ожидании неизбежного. Жизнь — мастер иронии. Когда в момент нашего триумфа звонит лежащий рядом со мной телефон, и я не могу ответить на звонок, хоть и знаю, что это значит… Мой папа ушел сегодня вечером, после невероятной борьбы сказал „хватит“ и отправился в последний путь».

https://www.youtube.com/watch?v=Ty7kTsdfYk4
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Литва Байрактар Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Вячеслав Климов
Совладелец Нова пошта, президент СУП
Каждый бизнес должен разработать несколько сценариев и бюджетов

Война в Украине длится уже восемь лет и то, как будут дальше развиваться события — это вопрос сценариев.

4 июля, 12:42
Эксперты
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Красные линии пройдены. Мир готов положить конец войне Путина?

Саммиты G7 и НАТО знаменовали собой переломный момент в истории, поскольку мир объединяется против Владимира Путина

4 июля, 12:05
Мнения
Ассортимент в магазинах далек от довоенного уровня (Фото:Alex Chan Tsz Yuk / SOPA /Sipa USA / Reuters)
Вино, сыр и даже хлеб /
Каких импортных товаров не хватает в магазинах и когда закончится дефицит
4 июля, 11:35
Экономика
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X