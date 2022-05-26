«Жуткий убийца российской армии». В Литве начали сбор средств на Байрактар для ВСУ

26 мая, 10:28
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Байрактар сбивает ракетами российский десантный корабль (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Байрактар сбивает ракетами российский десантный корабль (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Литовский журналист Андрюс Тапинас заявил, что получил согласие от властей Литвы и Турции на приобретение Байрактара для ВСУ, уже начался сбор средств.

Война России против Украины — главные события 26 мая

«Наше время пришло. Министерства обороны Литвы и Турции „дали зеленый свет“, а сам производитель тоже дал согласие. И теперь у меня в голове одно слово — Байрактар», — написал он.

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По словам Тапинаса, Байрактар — это «жуткий убийца российской армии».

«Во время войны в Украине, Байрактары уже неоднократно уничтожали пункты управления, танки и реактивные системы залпового огня россиян», — написал он.

О сборе средств рассказал и министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас.

https://www.youtube.com/watch?v=VhUaVa1PeAA

«Литовцы покупают Байрактар для Украины. За один день было собрано 1 млн. евро (нужно 5 млн. евро)», — написал он.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1529550221432299523
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Литва Байрактар Война России против Украины

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