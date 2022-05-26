«Жуткий убийца российской армии». В Литве начали сбор средств на Байрактар для ВСУ 26 мая, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Байрактар сбивает ракетами российский десантный корабль (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Литовский журналист Андрюс Тапинас заявил, что получил согласие от властей Литвы и Турции на приобретение Байрактара для ВСУ, уже начался сбор средств.

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«Наше время пришло. Министерства обороны Литвы и Турции „дали зеленый свет“, а сам производитель тоже дал согласие. И теперь у меня в голове одно слово — Байрактар», — написал он.

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По словам Тапинаса, Байрактар — это «жуткий убийца российской армии».

«Во время войны в Украине, Байрактары уже неоднократно уничтожали пункты управления, танки и реактивные системы залпового огня россиян», — написал он.



О сборе средств рассказал и министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас.

«Литовцы покупают Байрактар для Украины. За один день было собрано 1 млн. евро (нужно 5 млн. евро)», — написал он.

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