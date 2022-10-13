КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Южной Кореи и направила истребители 13 октября, 22:55 Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)

Войска Северной Кореи запустили очередную баллистическую ракету в Японское море и направили в сторону Южной Кореи 10 истребителей.

Об этом сообщает Yonhap.

Самолеты КНДР были обнаружены в 25 км севернее военной демаркационной линии в центральном регионе и в 12 км северной линии разграничения. На их перехват подняли истребители F-35A.

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Это уже второй случай через неделю, когда КНДР направляет свои самолеты в район межкорейской границы.

10 октября КНДР имитировала ядерные удары по Южной Корее.

Утром 4 октября КНДР выпустила как минимум одну баллистическую ракету по видимой траектории над Японией.

В ответ США и Южная Корея запустили пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.

