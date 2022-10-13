КНДР запустила очередную баллистическую ракету в сторону Южной Кореи и направила истребители
Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTER)
Войска Северной Кореи запустили очередную баллистическую ракету в Японское море и направили в сторону Южной Кореи 10 истребителей.
Об этом сообщает Yonhap.
Самолеты КНДР были обнаружены в 25 км севернее военной демаркационной линии в центральном регионе и в 12 км северной линии разграничения. На их перехват подняли истребители F-35A.
Это уже второй случай через неделю, когда КНДР направляет свои самолеты в район межкорейской границы.
10 октября КНДР имитировала ядерные удары по Южной Корее.
Утром 4 октября КНДР выпустила как минимум одну баллистическую ракету по видимой траектории над Японией.
В ответ США и Южная Корея запустили пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.