Выпустили более 250 снарядов. КНДР активизировала учения на побережье Японского моря 18 октября, 20:25 Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTER)

Вооруженные силы Северной Кореи сегодня, 18 октября, произвели массированные артиллерийские стрельбы на побережье Желтого и Японского морей.

Об этом сообщает Reuters.

КНДР выпустила около 100 снарядов в море у своего западного побережья около 22:00 по местному времени (15:00 по Киеву) и еще 150 выстрелов у своего восточного побережья.

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Последняя военная активность Северной Кореи началась после того, как в понедельник южнокорейские войска начали свои ежегодные оборонительные учения Хогук, призванные повысить их способность реагировать на ядерные и ракетные угрозы КНДР.

10 октября стало известно, что серия ракетных запуском КНДР была разработана для имитации обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.

В ответ США и Южная Корея запустили пару баллистических ракет малой дальности ATACMS американского производства. Военные подтвердили, что южнокорейская ракета Hyunmoo-2 вышла из строя после запуска и разбилась, но обошлось без жертв.

