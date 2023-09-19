«Эффект домино». Почему в случае смерти Кадырова его клан будет уничтожен физически — объясняет Владимир Огрызко 19 сентября, 19:48 NV Премиум Встреча Владимира Путина и Рамзана Кадырова 13 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины, объяснил Radio NV, как возможная смерть главы Чечни Рамзана Кадырова может дестабилизировать кавказские республики РФ и повлиять на стабильность кремлевского режима.

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться не подтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Видео дня

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.

Впоследствии в Telegram-канале Кадырова появилось новое видео — впервые после сообщений украинской разведки о тяжелом обострении его болезни. Подтвердить, что опубликованное видео новое, невозможно.

Кадыров в видео не комментирует информацию ГУР о болезни и слухи, распространяемые чеченской диаспорой, о его коме или смерти. На кадрах он в дождевике под дождем идет по дорожке.

На фоне сообщений о возможной болезни Рамзана Кадырова его самолет трижды летал в Москву и последние несколько дней находится в столице РФ.

Смерть Кадырова может дестабилизировать РФ?

Касательно видео, <...> сейчас можно сделать все, что угодно и написать, что это было 5 минут назад. Касательно того, что произойдет после Кадырова, если то, что пишет наше ГУР МО, соответствует действительности, то это как раз может, я повторяю с ударением на слово «может», стать началом эффекта домино. Потому что правда, Чечня живет по своим законам, Чечня является анклавом, который не подчиняется тому, что делает Москва, хотя берет оттуда огромные налоги, как «плату за верность», за то, чтобы находиться в составе Российской Федерации.