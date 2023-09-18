«Кремль не готов». Почему Кадырова могли отравить и когда станет известно, правда ли он умер — интервью с Джамбулатом Сулеймановым 18 сентября, 20:22 NV Премиум Встреча Владимира Путина и Рамзана Кадырова 13 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Руководитель чеченского движения Единая сила Джамбулат Сулейманов в интервью Radio NV рассказал, что Кремль хотел бы сместить клан Кадырова и назначить в Чечне русского губернатора.

Однако сейчас, по его словам, это рано делать, и российские власти не готовы к внезапной смерти главы Чечни, вероятность которой обсуждают в последние дни, поэтому и не комментируют его состояние здоровья.

Видео дня

Руководитель Единой силы также рассказал, что Кадырова могли отравить, чтобы ослабить Путина, и назвал предполагаемые сроки, когда должно стать известно, действительно ли он умер.

— Я помню, что в последний раз, когда мы с вами разговаривали, вы говорили, что после Пригожина Рамзан Кадыров следующий. Путин не потерпит такого средневековья, главного настроения в Чечне. То, что сейчас происходит вокруг Рамзана Кадырова — это подтверждение ваших слов или что-то другое?

— Да, можно сказать, что сегодня таким образом могли устранить Кадырова. Но, возможно, что сейчас еще и не время его устранять. У меня сейчас двоякое впечатление от происходящего. Я говорил, что он будет следующим по схеме, которую выстраивает российская власть. Но выгодно ли им прямо сейчас устранять его? Я в этом не уверен. Возможно, что еще не пришло время, чтобы его устранять, чтобы нарушать выстроенную схему. Мы все знаем, что Кадыров болел давно. Это мог быть, так сказать, растяжной акт его медленного устранения, а могло быть, что он болел. Его сегодня стараются как-то удержать в системе определенное время, пока не будет подготовлена другая схема выстраивания власти в Чечне. Я больше склонен считать второе, что они сегодня не готовы к сиюминутной смене Кадырова. И поэтому нет комментариев от окружения Путина по поводу его здоровья. Мне кажется, что все-таки прямо сегодня и сейчас они не готовы были заменять.

