Ким Чен Ын заявил об усилении присутствия КНДР на море

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил новый военно-морской эсминец и заявил об усилении присутствия КНДР на море.

Об этом сообщает Reuters.

Ким заявил, что его военно-морские силы должны быть готовы «тщательно сдерживать или противодействовать и наказывать провокации врага».

Пропагандистские СМИ КНДР продвигают нарратив, что выставка, которую посетил Ким, отмечает «значительное развитие» модернизированных вооруженных сил Северной Кореи.

Реклама

При этом аналитики отмечают, что пока непонятно, когда Северная Корея спустит на воду новый эсминец и другие боевые корабли.

Южнокорейская компания SI Analytics в сентябре сообщила, что спутниковые снимки подтвердили установку двигателей на Чхве Хён и предположила, что корабль может провести ходовые испытания уже в октябре.

Ранее издание KCNA сообщило, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил о разработке «мощного секретного оружия», а также «немалых» успехов в оборонной науке.

15 сентября постоянное представительство Северной Кореи при ООН заявило, что ядерный статус страны является «необратимым».

25 сентября президент Южной Кореи Ли Дже Мён во время своего визита в Нью-Йорк заявил, что Северная Корея находится на финальной стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить США ядерным оружием.

По его словам, Северная Корея продолжает работать над разработкой межконтинентальных ракет, которые могут нести ядерные боеголовки и достигать США, как для переговоров с Америкой, так и для обеспечения стабильности внутреннего режима в КНДР.