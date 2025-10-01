Посетитель выставки фотографирует части Shahed-131/136, который Россия запустила по Украине, Киев, 27 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

Россия привлекла около 20 тысяч работников из Северной Кореи для производства продукции военного назначения , хотя эти данные нуждаются в уточнении. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью Укринформу .

Гнатов уточнил, что среди прочего северокорейские специалисты участвуют в изготовлении ударных беспилотников Герань на предприятиях в городе Елабуга в российской Республике Татарстан.

Генерал-майор на вопрос о месте пребывания северокорейских солдат, которых Россия привлекала к боям против ВСУ в Курской области, ответил: что «определенный контингент» сейчас находится в этом регионе РФ.

«Проводятся с ними мероприятия подготовки. Позиционируют они, что якобы это инженерные подразделения, которые зашли для проведения мероприятий по разминированию территории… На переднем крае мы их не наблюдаем, привлечения непосредственно в боевые действия мы пока тоже не наблюдаем. Но контингенты есть», — сказал глава Генштаба ВСУ.

В августе BBC сообщала, что в страну-агрессора Россию отправляются тысячи граждан Северной Кореи, однако условия их труда можно сравнить с рабскими — работа по 18 часов, два выходных в год и тотальный контроль со стороны спецслужб КНДР.

18 июня 2024 года российский диктатор Владимир Путин совершил визит в Пхеньян для встречи с диктатором КНДР Ким Чен Ыном.

Во время встречи Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», стремясь расширить экономическое и военное сотрудничество и укрепить «единый фронт» против Вашингтона.

4 декабря «Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» вступил в силу.

11 мая 2025 года Путин во время ночного выступления перед прессой официально признал участие военнослужащих из КНДР в войне России против Украины.

13 июля Ким Чен Ын заявил о готовности безоговорочно поддерживать все действия российского руководства, направленные на «решение украинского конфликта».