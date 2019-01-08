Ким Чен Ын прибыл на своем поезде в Китай
Лидер КНДР Ким Чен Ын совершит четырехдневную поездку в Китай, передает AP со ссылкой на Центральное информационное агентство Северной Кореи.
Северокорейский лидер прибыл в КНР по приглашению китайского коллеги Си Цзиньпина. Поезд с Ким Чен Ыном 7 января пересек границу на станции Даньдук, которая была специально перекрыта сотрудниками спецслужб Китая.
СМИ сообщают, что таким образом Ким пытается скоординировать свои действия со своим единственным главным союзником перед саммитом с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Трамп заявил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как тот выразил готовность встретиться с ним "в любое время".
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