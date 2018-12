Трамп прокомментировал новую встречу с Ким Чен Ыном

"Многие люди спрашивают, как у нас продвигаются дела в переговорах с Северной Кореей. Я всегда говорю в ответ, что мы не торопимся", - заявил Трамп.

Он также отметил большой экономический потенциал КНДР.

Many people have asked how we are doing in our negotiations with North Korea - I always reply by saying we are in no hurry, there is wonderful potential for great economic success for that country....