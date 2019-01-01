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Ким Чен Ын заявил о готовности встретиться с Трампом "в любое время"

Сегодня, 05:58
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Ким Чен Ын и Дональд Трамп

В ходе новогоднего обращения к нации лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом "в любое время", передает Yonhap.

"Я в любое время готов вновь сесть за стол переговоров с президентом США, прилагать усилия для достижения результатов, которые бы приветствовало международное сообщество", - сказал Ким Чен Ын.

По словам Ким Чен Ына, КНДР будет вынуждена "неизбежно искать альтернативный курс, если США неправильно истолкуют терпение, которое проявляет народная республика" в ожидании ответных шагов своих партнеров по переговорам по снятию международных санкций.

"Если США не будут выполнять свои обещания и, испытывая наше терпение, станут выдвигать односторонние требования и давить на нас санкциями, у нас не будет иного выбора, кроме как пойти по другому пути", - сказал он.

Политик еще раз подтвердил твердое намерение КНДР выполнить обещания о полной денуклеаризации страны.

В начале декабря 2018 года Трамп предположил, что его следующая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в начале 2019 года. Спустя почти две недели американский президент отметил, что "нет необходимости спешить в подготовке к саммиту".

Теги:   Дональд Трамп Северная Корея Ким Чен Ын КНДР США

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