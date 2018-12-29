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Китай поддержал дальнейшие переговоры Трампа и Ким Чен Ына

Вчера, 23:28
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Трамп пообщался по телефону с Си Цзиньпином

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом Дональдом Трампом и поддержал дальнейшее налаживание отношений между США и КНДР.

Цзиньпин отметил, что Китай возлагает большие надежды на следующую встречу Трампа и Ким Чен Ына, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь, Дональд Трамп отметил прогресс в переговорах с Китаем по торговле.

На саммите Большой двадцатки, состоявшемся 30 ноября – 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного "перемирия" в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.

Лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.

С начала июля Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.

 

Теги:   Си Цзиньпин Дональд Трамп КНДР Китай

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