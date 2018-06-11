Ким Чен Ын поблагодарил Сингапур за организацию саммита с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном выразил благодарность за вклад в организацию саммита с США.

Как сообщает северокорейское агентство ЦТАК, Ким Чен Ын поблагодарил правительство Сингапура за "искреннюю кооперацию" и предоставление всех условий и удобств для проведения встречи.

В ходе встречи лидер КНДР также отметил, что рад посетить Сингапур, а также назвал его "великолепным и прекрасным".

В свою очередь, премьер Сингапура выразил надежду, что исторический саммит США-КНДР станет важным событием для Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Трамп прилетел из Канады в Сингапур на саммит с Ким Чен Ыном.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на пять часов раньше американского президента.

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В субботу Трамп написал в Твиттере, что ожидает от Ким Чен Ына великих дел во имя своего народа.

"Ким Чен Ын хочет сделать великое дело для своего народа, и у него есть такая возможность, и у него больше никогда не будет такой возможности", - написав американский президент.

Cаммит США-КНДР состоится 12 июня в отеле Capella на острове Сентоса.