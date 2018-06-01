Ким Чен Ын написал письмо Дональду Трампу

В Белом доме с нетерпением ждут письма от Ким Чен Ына Дональду Трампу

В Белом доме рассказали, что лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо президенту США и с нетерпением ожидают его получения.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что письмо от Ким Чен Ына передаст Трампу заместитель председателя Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ен Чхоль, сообщает Интерфакс.

На вопрос о том, известно ли его содержание, Гидли ответил: "Нет. Это запечатанное письмо, я его не видел".

При этом он добавил, что Белый дом "с нетерпением ждет этого письма и попытается работать над конечной целью - денуклеаризацией" Корейского полуострова.

Журналисты также поинтересовались, планирует ли Трамп обнародовать письмо, несмотря на его содержание, на что Гидли отметил, что "не будет предсказывать, что президент собирается делать с письмом".

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

После отмены встречи лидеры КНДР и Южной Кореи провели незапланированную встречу в пограничном пункте Пханмунджом, на которой Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с Дональдом Трампом 12 июня.

Вскоре Трамп допустил, что для достижения итогового результата потребуется несколько встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном.