Ким Чен Ын наблюдал за запуском межконтинентальной ракеты вместе со своей дочерью

19 ноября, 04:53
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Ким Чен Ын с дочерью наблюдал за пуском ракеты Хвасон-17 (Фото:KCNA via REUTERS)

Ким Чен Ын с дочерью наблюдал за пуском ракеты Хвасон-17 (Фото:KCNA via REUTERS)

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично посетил пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Он прибыл на полигон вместе со своей 9-летней дочерью Ким Чжу Э.

Об этом сообщает британское издание Mirror.

Отмечается, что Ким Чен Ын с дочерью наблюдал за пуском ракеты Хвасон-17. Этот пуск, по словам северокорейского лидера, подтвердил, что «ядерные силы КНДР добились максимальной способности сдерживать любую ядерную угрозу».

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KCNA via REUTERS
Фото: KCNA via REUTERS
KCNA via REUTERS
Фото: KCNA via REUTERS

Как передает ЦТАК, ракета пролетела 999,2 км на максимальной высоте в 6040,9 км, время полета — 4135 секунд (чуть больше часа).

Последние недели КНДР провоцирует рост напряжения в регионе, проводя запуски баллистических ракет. Северная Корея провела рекордные пуски ракет за один день за историю испытаний.

2 ноября Северная Корея запустила как минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности упали в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.

3 ноября был осуществлен новый запуск. Баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   КНДР Баллистические ракеты Ким Чен Ын Запуск баллистической ракеты

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