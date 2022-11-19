Ким Чен Ын наблюдал за запуском межконтинентальной ракеты вместе со своей дочерью
Ким Чен Ын с дочерью наблюдал за пуском ракеты Хвасон-17 (Фото:KCNA via REUTERS)
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично посетил пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Он прибыл на полигон вместе со своей 9-летней дочерью Ким Чжу Э.
Об этом сообщает британское издание Mirror.
Отмечается, что Ким Чен Ын с дочерью наблюдал за пуском ракеты Хвасон-17. Этот пуск, по словам северокорейского лидера, подтвердил, что «ядерные силы КНДР добились максимальной способности сдерживать любую ядерную угрозу».
Как передает ЦТАК, ракета пролетела 999,2 км на максимальной высоте в 6040,9 км, время полета — 4135 секунд (чуть больше часа).
Последние недели КНДР провоцирует рост напряжения в регионе, проводя запуски баллистических ракет. Северная Корея провела рекордные пуски ракет за один день за историю испытаний.
2 ноября Северная Корея запустила как минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности упали в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.
3 ноября был осуществлен новый запуск. Баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.