КНДР провела новый запуск баллистической ракеты 9 ноября, 11:32 Часть северокорейской ракеты, обнаруженной у берегов Южной Кореи после очередных пусков (Фото:Yonhap via Reuters)

В среду, 9 ноября, КНДР провела провела новый запуск баллистической ракеты малой дальности.

Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи пишет Yonhap.

По данным Сеула, ракета была выпущена в сторону Восточного моря. Был обнаружен запуск из района Сукчон в провинции Южная Пхьонган.

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В Южной Кореи назвали новый пуск ракеты провокацией КНДР. Это произошло после того, как Сеул начал четырехдневные учения Taegeuk.

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Последние недели КНДР провоцирует рост напряжения в регионе, проводя запуски баллистических ракет. Северная Корея провела рекордные пуски ракет за один день за историю испытаний.

2 ноября Северная Корея запустила как минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности упали в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.

3 ноября был осуществлен новый запуск. Баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.