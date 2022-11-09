КНДР провела новый запуск баллистической ракеты
Часть северокорейской ракеты, обнаруженной у берегов Южной Кореи после очередных пусков (Фото:Yonhap via Reuters)
В среду, 9 ноября, КНДР провела провела новый запуск баллистической ракеты малой дальности.
Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи пишет Yonhap.
По данным Сеула, ракета была выпущена в сторону Восточного моря. Был обнаружен запуск из района Сукчон в провинции Южная Пхьонган.
В Южной Кореи назвали новый пуск ракеты провокацией КНДР. Это произошло после того, как Сеул начал четырехдневные учения Taegeuk.
Последние недели КНДР провоцирует рост напряжения в регионе, проводя запуски баллистических ракет. Северная Корея провела рекордные пуски ракет за один день за историю испытаний.
2 ноября Северная Корея запустила как минимум десять ракет. Две баллистические ракеты малой дальности упали в Японское море. Отмечается, что одна из ракет упала на южную сторону фактической морской границы между КНДР и Южной Кореей.
3 ноября был осуществлен новый запуск. Баллистическая ракета КНДР пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане.