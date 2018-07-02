Хорст Зееховер настроен уйти в отставку с поста главы МВД Германии - СМИ

Лидер Христианско-социального союза Гoрст Зеегофер и партнер Ангелы Меркель по коалиции выразил желание покинуть пост министра внутренних дел и главы партии из-за отсутствия консенсуса в миграционном вопросе. Об этом он заявил на переговорах верхушки партии, которые проходят в ночь на понедельник, 2 июля, сообщает DW.

Как сообщают источники в ХСС, Зеегофер предложил три варианта развития событий: либо ХСС одобряет курс Меркель в вопросе миграционной политики, или он, как министр внутренних дел, самовольным решением закрывает границу для мигрантов, или уходит из должностей в правительстве и партии. Другие члены руководства партии пытаются отговорить его от отставки.

Хорст Зеегофер возглавляет министерство внутренних дел в коалиционном правительстве Ангелы Меркель около ста дней. Председатель ХСС не соглашается с позицией канцлера в отношении беженцев и настаивает на внедрении пограничного контроля в Германии для того, чтобы беженцы, которые попросили убежища в других странах ЕС, не смогли попасть в Германию.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заключила соглашение с 14 странами об ускорении процедуры возврата мигрантов, пытающихся въехать в Германию.