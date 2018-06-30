30 июня 2018, суббота

Меркель заключила соглашение с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заключила соглашения с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, которые пытаются въехать в Германию.

Об этом сообщает dpa.international. 

Меркель раскрыла детали соглашения в письме к руководителям двух партий - Социал-демократической партии Германии и Христианско-социального союза.

"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении. 

Речь идет о таких странах как Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Ранее Албания отказалась от размещения центров по приему беженцев даже в обмен на членство в ЕС.

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