Меркель заключила соглашение с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель заключила соглашения с 14 странами об ускорении процедуры возвращения мигрантов, которые пытаются въехать в Германию.

Об этом сообщает dpa.international.

Меркель раскрыла детали соглашения в письме к руководителям двух партий - Социал-демократической партии Германии и Христианско-социального союза.

"Лица, ищущие убежища, прибывающие в Германию, которые уже зарегистрировались в других странах ЕС, должны быть доставлены в более крупные "якорные центры" для регистрации", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких странах как Бельгия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Ранее Албания отказалась от размещения центров по приему беженцев даже в обмен на членство в ЕС.