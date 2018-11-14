ХАМАС согласился на перемирие с Израилем - СМИ

Информационное агентство Reuters сообщает, что представители палестинского движения ХАМАС согласились заключить перемирие с Израилем, если руководство страны пойдет на такой же шаг.
В то же время, издание Jerusalem Post сообщает, что кабинет министров Израиль по вопросам внешней политики и безопасности провел совещание, после которого военным был дан приказ продолжать военную операцию в секторе Газа.
По данным журналистов, против перемирия выступил глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман и еще три министра.
Напомним, что 12 ноября из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.
Во время обстрелов погиб один житель Израиля. По данным медиков в секторе Газа, были убиты трое палестинцев, еще три человека получили ранения. Пострадали по меньшей мере 108 человек.
Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на убийство палестинцев 11 ноября, включая двух командиров ХАМАС.
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