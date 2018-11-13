Израиль сообщил об одном погибшем после обстрелов из сектора Газа

Во время обстрелов территории Израиль, которые произошли в ночь на 12 ноября, погиб один житель Израиля.
Тело погибшего было найдено в здании израильского города Ашкелон, передает Haaretz
В этом доме также были найдены два пострадавших.
В свою очередь, военное руководство Израиля опубликовало видео обстрелов организации ХАМАС, которую армия Израиля считает причастной к обстрелам со стороны сектора Газа.
We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.
This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.
Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9
Напомним, что 12 ноября из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.
Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на вчерашнее убийство палестинцев, включая двух командиров ХАМАС.
Смотрите также
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
Комментарии
Правила комментирования