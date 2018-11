Израиль сообщил об одном погибшем после обстрелов из сектора Газа

Во время обстрелов территории Израиль, которые произошли в ночь на 12 ноября, погиб один житель Израиля.

Тело погибшего было найдено в здании израильского города Ашкелон, передает Haaretz

В этом доме также были найдены два пострадавших.

В свою очередь, военное руководство Израиля опубликовало видео обстрелов организации ХАМАС, которую армия Израиля считает причастной к обстрелам со стороны сектора Газа.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9