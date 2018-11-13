13 ноября 2018, вторник

Израиль сообщил об одном погибшем после обстрелов из сектора Газа

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Последствия обстрелов из сектора Газа

Последствия обстрелов из сектора Газа

Во время обстрелов территории Израиль, которые произошли в ночь на 12 ноября, погиб один житель Израиля.

Тело погибшего было найдено в здании израильского города Ашкелон, передает Haaretz

В этом доме также были найдены два пострадавших.

В свою очередь, военное руководство Израиля опубликовало видео обстрелов организации ХАМАС, которую армия Израиля считает причастной к обстрелам со стороны сектора Газа.

Напомним, что 12 ноября из сектора Газа было выпущено 300 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на вчерашнее убийство палестинцев, включая двух командиров ХАМАС.

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