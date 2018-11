Из сектора Газа по Израилю было выпущено 300 ракет за шесть часов

Вечером в понедельник, 12 ноября, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 300 ракет, сообщили в Армии обороны Израиля.

По информации израильских военных, массированный ракетный обстрел был совершен с 16:00 до 22:00 по местному времени. Большинство ракет упали на открытой местности.

Over 300 rockets were launched from Gaza at Israel this evening. In response, we are striking terror targets throughout the Gaza Strip. pic.twitter.com/2rfIZv2wT8