Из сектора Газа по Израилю было выпущено 300 ракет за шесть часов

Израиль в ответ уничтожил здание телеканала Al-Aqsa в секторе Газа

Вечером в понедельник, 12 ноября, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 300 ракет, сообщили в Армии обороны Израиля.

По информации израильских военных, массированный ракетный обстрел был совершен с 16:00 до 22:00 по местному времени. Большинство ракет упали на открытой местности.

Over 300 rockets were launched from Gaza at Israel this evening. In response, we are striking terror targets throughout the Gaza Strip. pic.twitter.com/2rfIZv2wT8 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

Сообщается, что в ответ на обстрел ЦАХАЛ атакует позиции "террористов" в секторе Газа.

В результате авиаударов были убиты трое палестинцев. По данным медиков в секторе Газа, еще три человека получили ранения, передает Reuters.

Израильские медики сообщили о по меньшей мере десяти пострадавших. В том числе получил ранения израильский солдат вследствие попадания ракеты в автобус на израильской территории.

Напомним, что 12 ноября из сектора Газа было выпущено 200 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на вчерашнее убийство палестинцев, включая двух командиров ХАМАС.