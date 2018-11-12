Израильская авиация разбомбила здание телеканала в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по зданию телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинских чиновников и очевидцев бомбардировки.
По словам очевидцев, по позициям возле здания было выпущено по меньшей мере пять ракет в качестве предупреждения. После чего из здания был эвакуирован весь персонал.
В результате следующего удара офис телеканала Al-Aqsa был полностью разрушен, а также повреждены соседние здания. О пострадавших не сообщается.
Сейчас вещание Al-Aqsa прекратилось. Телеканал пообещал возобновить трансляцию в ближайшее время.
The moment of targeting Al-Aqsa TV channel in #Gaza pic.twitter.com/AK2TvwYisZ— عَـبـيْـر (@Abeerayyoub) 12 ноября 2018 г.
Israeli bombardment of Al-Aqsa TV building in #Gaza City pic.twitter.com/lgcmymrItG— Ahmad Samaan???????? (@ahmadsaman7) 12 ноября 2018 г.
Напомним, что 12 ноября силы палестинского движения ХАМАС выпустили по меньшей мере 200 ракет по израильской территории. В ответ израильская армия поразила более 70 военных целей ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
Комментарии
Правила комментирования