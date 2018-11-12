12 ноября 2018, понедельник

Израильская авиация разбомбила здание телеканала в секторе Газа

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Здание разрушено в результате авиаудара
Фото: Mohamednoor Adam via Twitter

Здание разрушено в результате авиаудара

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по зданию телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинских чиновников и очевидцев бомбардировки.

По словам очевидцев, по позициям возле здания было выпущено по меньшей мере пять ракет в качестве предупреждения. После чего из здания был эвакуирован весь персонал.

В результате следующего удара офис телеканала Al-Aqsa был полностью разрушен, а также повреждены соседние здания. О пострадавших не сообщается.

Сейчас вещание Al-Aqsa прекратилось. Телеканал пообещал возобновить трансляцию в ближайшее время.

Напомним, что 12 ноября силы палестинского движения ХАМАС выпустили по меньшей мере 200 ракет по израильской территории. В ответ израильская армия поразила более 70 военных целей ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа

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