Израильская авиация разбомбила здание телеканала в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по зданию телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинских чиновников и очевидцев бомбардировки.

По словам очевидцев, по позициям возле здания было выпущено по меньшей мере пять ракет в качестве предупреждения. После чего из здания был эвакуирован весь персонал.

В результате следующего удара офис телеканала Al-Aqsa был полностью разрушен, а также повреждены соседние здания. О пострадавших не сообщается.

Сейчас вещание Al-Aqsa прекратилось. Телеканал пообещал возобновить трансляцию в ближайшее время.

The moment of targeting Al-Aqsa TV channel in #Gaza pic.twitter.com/AK2TvwYisZ