Израильская авиация разбомбила здание телеканала в секторе Газа

Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по зданию телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинских чиновников и очевидцев бомбардировки.

По словам очевидцев, по позициям возле здания было выпущено по меньшей мере пять ракет в качестве предупреждения. После чего из здания был эвакуирован весь персонал.

В результате следующего удара офис телеканала Al-Aqsa был полностью разрушен, а также повреждены соседние здания. О пострадавших не сообщается.

Сейчас вещание Al-Aqsa прекратилось. Телеканал пообещал возобновить трансляцию в ближайшее время.

Напомним, что 12 ноября силы палестинского движения ХАМАС выпустили по меньшей мере 200 ракет по израильской территории. В ответ израильская армия поразила более 70 военных целей ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа