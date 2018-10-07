Кавано принял присягу судьи ВС

Новоизбранный судья Верховного суда США Бретт Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, принял присягу.

Присягу принимал судья Джон Робертс на частной церемонии, передает Fox News.

Сообщается, что официальная церемония пройдет в Белом доме 8 октября.

Ранее Сенат США проголосовал за назначения кандидатуры Бретта Кавано.

Напомним, в столице США Вашингтоне прошла демонстрация против утверждения кандидатуры Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, на должность члена Верховного суда.

Ранее комитет с перевесом в один голос высказался за назначение Кавано членом Верховного суда. За это решение проголосовали 11 республиканцев, 10 демократов были против. Окончательное решение должно быть принято всем сенатом.

В связи с расследованием намеченное на начало октября голосование в сенате было отсрочено.

В июле президент США Дональд Трамп выбрал своим кандидатом на замещение вакансии в Верховном суде Бретта Кавано.

Во время церемонии выдвижения Трамп заявил, что в стране "нет никого более квалифицированного на эту позицию, и никого более достойного". По мнению президента США, 53-летний Кавано обладает "безупречными личными качествами и непревзойденной квалификацией".

В сентябре, за день до голосования в Юридическом комитете Сената США о его назначении, The Washington Post опубликовала статью о профессоре психологии из Калифорнии Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Кавано в попытке изнасилования на вечеринке в начале 1980-х годов. В том же месяце однокурсница Кавано, с которой он учился в Йеле, Дебора Рамирез обвинила Кавано в непристойной пьяной выходке примерно в те же годы.