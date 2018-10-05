В США протестуют против утверждения скандальной кандидатуры Трампа в Верховный суд

В США протестуют против утверждения Бретта Кавано в Верховный суд

В столице США Вашингтоне прошла демонстрация против утверждения кандидатуры Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, на должность члена Верховного суда.

К участию в акции призвали представители феминистского движения и правозащитные организации, сообщает DW.

Несколько тысяч протестующих прошли к административному зданию Сената США. Полиция задержала более 300 демонстрантов.

Между тем, как заявил председатель комитета юстиции Сената США Чак Грассли, дополнительная проверка ФБР не обнаружила доказательств приписываемых Кавано домогательств.

Ранее комитет с перевесом в один голос высказался за назначение Кавано членом Верховного суда. За это решение проголосовали 11 республиканцев, 10 демократов были против. Окончательное решение должно быть принято всем Сенатом.

В связи с расследованием намеченное на начало октября голосование в Сенате было отсрочено.

В июле президент США Дональд Трамп выбрал своим кандидатом на замещение вакансии в Верховном суде Бретта Кавано.

Во время церемонии выдвижения Трамп заявил, что в стране "нет никого более квалифицированного на эту позицию, и никого более достойного". По мнению президента США, 53-летний Кавано обладает "безупречными личными качествами и непревзойденной квалификацией".

В сентябре, за день до голосования в Юридическом комитете Сената США о его назначении, The Washington Post опубликовала статью о профессоре психологии из Калифорнии Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Кавано в попытке изнасилования на вечеринке в начале 1980-х годов. В том же месяце однокурсница Кавано, с которой он учился в Йеле, Дебора Рамирез обвинила Кавано в непристойной пьяной выходке примерно в те же годы.