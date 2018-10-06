Сенат США утвердил скандальную кандидатуру Бретта Кавано на должность судьи ВС

Сенат США проголосовал за назначения кандидатуры Бретта Кавано, которого поддерживает президент Дональд Трамп на должность судьи Верховного суда.

За проголосовало 50 сенаторов, передает ВВС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что протесты против утверждения на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано были проплачены миллиардером Джорджом Соросом.

Напомним, в столице США Вашингтоне прошла демонстрация против утверждения кандидатуры Бретта Кавано, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, на должность члена Верховного суда.

Ранее комитет с перевесом в один голос высказался за назначение Кавано членом Верховного суда. За это решение проголосовали 11 республиканцев, 10 демократов были против. Окончательное решение должно быть принято всем сенатом.

В связи с расследованием намеченное на начало октября голосование в сенате было отсрочено.

В июле президент США Дональд Трамп выбрал своим кандидатом на замещение вакансии в Верховном суде Бретта Кавано.

Во время церемонии выдвижения Трамп заявил, что в стране "нет никого более квалифицированного на эту позицию, и никого более достойного". По мнению президента США, 53-летний Кавано обладает "безупречными личными качествами и непревзойденной квалификацией".

В сентябре, за день до голосования в Юридическом комитете Сената США о его назначении, The Washington Post опубликовала статью о профессоре психологии из Калифорнии Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Кавано в попытке изнасилования на вечеринке в начале 1980-х годов. В том же месяце однокурсница Кавано, с которой он учился в Йеле, Дебора Рамирез обвинила Кавано в непристойной пьяной выходке примерно в те же годы.