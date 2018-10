Кандидата Трампа на вакансию в Верховном суде обвинили в попытке изнасилования. А затем в непристойной пьяной выходке

В июле президент США Дональд Трамп выбрал своим кандидатом на замещение вакансии в Верховном суде Бретта Кавано. В сентябре, за день до голосования в Юридическом комитете Сената США о его назначении, The Washington Post опубликовала статью о профессоре психологии из Калифорнии Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Кавано в попытке изнасилования на вечеринке в начале 1980-х годов. В том же месяце однокурсница Кавано, с которой он учился в Йеле, Дебора Рамирез обвинила Кавано в непристойной пьяной выходке примерно в те же годы.

НВ рассказывает о сексуальном скандале вокруг Бретта Кавано, который отбрасывает все обвинения и уверяет, что всегда обращался с женщинами по-джентельменски.

Бретт Кавано родился 12 февраля 1965 года в семье Эдварда Кавано, который был адвокатом и в течение двух десятилетий возглавлял Ассоциацию косметики, туалетных принадлежностей и ароматов и Марты Гэмбл, которая сначала была преподавателем истории в средней школе, а затем получила юридическое образование и работала судьей и прокурором. Кавано - ирландец по происхождению и католик, в старших классах учился в католической школе для мальчиков.

После школы Бретт Кавано поступил в Йельский университет, где в 1987 году получил степень бакалавра искусств, а в 1990 году - доктора юриспруденции.

В начале 1990-х Кавано работал на разных должностях в Апелляционном и Верховном судах и Министерстве юстиции.

В 1994--1997 и 1998 годах был помощником спецпрокурора Кеннета Старра, чье расследование привело к импичменту Билла Клинтона.

Затем Кавано некоторое время был партнером в юридической компании Kirkland & Ellis в Вашингтоне, а с 2001 года начал работать на президента Джорджа Буша.

25 июля 2003 года Буш номинировал Кавано на должность судьи Апелляционного суда округа Колумбия, но Сенат отказывается поддержать эту кандидатуру. С июля 2003 по май 2006 года Кавано работал секретарем аппарата Белого дома Джорджа Буша. В мае 2006 года Сенат поддержал кандидатуру Кавано на должность судьи Апелляционного суда округа Колумбия, эту должность он занимает до сих пор.

9 июля 2018 года Дональд Трамп объявил Кавано своим кандидатом на замещение должности судьи Верховного суда после отставки одного из его членов.

Бретт Кавано в 2004 году женился на Эшли Эстес, которая работала личным секретарем Джорджа Буша, они воспитывают двоих дочерей.

16 сентября 2018 года The Washington Post опубликовала статью о Кристин Блейзи Форд, которая обвинила Бретта Кавано в попытке изнасилования в начале 1980-х, когда они были в старших классах. Кристин Форд - профессор Университета Пало-Альто, в котором в консорциуме со Стэндфордским университетом преподается клиническая психология. У нее есть много публикаций в научных журналах.

В статье говорится, что Форд еще летом написала конфиденциальное письмо высокопоставленному законодателю из демократической партии об инциденте с Кавано, чтобы его передали сенатору Дайанн Фейнстейн из Калифорнии, которая представляет демократов в Юридическом комитете.

Сомневаясь в том, стоит ли раскрывать свою личность, Кристин Блейзи Форд все-таки привлекла Дебору Кац, адвоката из Вашингтона, известную своей работой по делам о сексуальных домогательствах. Кац предположила, что Форд обвинят во лжи в случае публичного заявления, и предложила ей пройти тест на полиграфе. В начале августа такой тест провел бывший сотрудник ФБР. Он пришел к выводу, что заявление Форд было правдивым.

Затем, к концу августа, Форд решила, что не будет раскрывать свою личность. Но информация о ее личности просочилась в СМИ, и с ней начали пытаться контактировать журналисты. Это изменило мнение Форд - она решила, что, если ее история будет рассказана публично, она хочет рассказать ее сама.

Кристин Блейзи Форд не помнит многих деталей нападения. По ее мнению, оно произошло летом 1982 года, когда ей исполнилось 15 лет, и она второй год училась в школе для девочек Холт-Арм в Бетседе. Кавано в тот момент было 17 лет, он учился на младшем курсе Джорджтаунской подготовительной школы для мальчиков. По словам Форд, она была знакома с Кавано и еще одним подростком Марком Джаджем, так как они все были учениками частных школ пригорода Мэриленда, и ее подруги по школе общались с мальчиками из школы Лэндона и Джорджтаунской подготовительной школы.

Форд говорит, что не помнит, как начиналась вечеринка, во время которой произошло нападение, как она на нее попала и кому принадлежал дом, где она происходила. Но она помнит, что это было в округе Монтгомери, и там были еще двое подростков, кроме Кавано и Джаджа. Форд помнит, как она и еще несколько человек пили пиво в общей комнате, у каждого было по банке пива, но Кавано и Джадж начали пить еще до этого и были сильно пьяны.

Форд утверждает, что закричала, надеясь, что ее кто-то услышит, но Кавано закрыл ей рот рукой.

Форд вышла из комнаты, чтобы подняться в ванную на втором этаже. Она не помнит, были ли Кавано и Джадж в тот момент уже наверху, или поднялись за ней, но помнит, как они втащили ее в спальню и толкнули на кровать. В это время громко звучала музыка. Кавано, который был спортсменом и играл в футбол и баскетбол, придавил ее весом своего тела и попытался снять с нее одежду, но ему мешало то, что он был сильно пьян. Джадж стоял посреди комнаты и оба, по ее словам, "маниакально" смеялись. Форд утверждает, что закричала, надеясь, что ее кто-то услышит, но Кавано закрыл ей рот рукой.

"Я думала, он может случайно убить меня", - вспоминает Форд.

Затем Джадж навалился на них, и ей удалось вырваться, после чего она закрылась в ванной. Когда она услышала, что напавшие на нее подростки спускаются по лестнице, она открыла дверь и ушла из этого дома. Форд говорит, что не помнит, как вернулась домой.

О случившемся Форд никому не рассказывала до 2012 года, когда она проходила семейную психотерапию вместе с мужем. Со временем она осознала, что нападение было психологической травмой, оказавшей значительное влияние на ее жизнь.

27 сентября Форд дала показания против Кавано в Сенате. На вопрос, могла ли она перепутать Кавано с кем-то другим, она ответила, что это исключено.

Сам Кавано, отвечая на обвинения Форд в Сенате в тот же день, 27 сентября, заявил, что не присутствовал на вечеринке, описанной в ее показаниях, и никогда не совершал подобных действий.

Он также обвинил сенаторов-демократов и противников его назначения на пост в Верховном суде в "преднамеренном политическом ударе... и скоординированном уничтожении его репутации".

The Washington Post упоминает о письме, подписанном 65 женщинами, знавших Кавано с 1979 по 1983 год, которое опубликовал председатель Юридического комитета Сената США Чарльз Грассли.

"Все 35 лет, пока мы были с ним знакомы, Бретт выделялся своей дружбой, характером и честностью. В частности, он всегда относился к женщинам с порядочностью и уважением. Это было правдой, когда он учился в старшей школе, и это остается правдой по сей день", - говорится в тексте этого письма.

Кавано также распространил письменное заявление, в котором говорится, что подобные кампании имеют своей целью не допустить назначения компетентных кандидатов на государственные посты, и что снимать свою кандидатуру он не намерен.

После выступления Кавано в Сенате, его поддержал также президент США Дональд Трамп.

"Судья Кавано показал Америке, почему я номинировал его (на пост Верховного судьи - ред.). Его выступление было мощным, честным и захватывающим. Стратегия демократов..., нацеленная на разрушение, позорна, и этот процесс стал абсолютно фальшивой попыткой задержать, воспрепятствовать и оказать сопротивление (назначению Кавано - ред.). Сенат должен проголосовать!" - написал Трамп на своей странице в Twitter.

