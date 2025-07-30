В Германии упал в реку вертолет Бундесвера, есть погибшие военные

Аварии потерпел вертолет EC135, который в Германии использовали для обучения пилотов (Фото: bundeswehr.de)

В Германии 29 июля потерпел крушение вертолет Бундесвера, в результате чего погибли двое военнослужащих. Об этом сообщает Spiegel.

Вертолет упал в реку Мульде вблизи города Гримма в Саксонии. Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл на место катастрофы, чтобы ознакомиться с ситуацией.

Он заявил, что из реки достали тела двух погибших военных, еще один считается пропавшим без вести. Писториус выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал выяснить обстоятельства аварии.

Военно-воздушные силы, которые арендовали вертолет для обучения пилотов вооруженных сил Германии, продолжают поиски пропавшего человека.

По данным авиадиспетчерской службы, вертолет исчез с радаров между 10:00 и 10:30. Около 12:00 его обломки нашли в реке.

Отмечается, что аварии потерпел вертолет EC135, который в Германии использовали для обучения пилотов.

Министерство обороны страны подтвердило, что вертолет совершал учебный полет. Spiegel со ссылкой на источники в вооруженных силах пишет, что он выполнял упражнения по низкому полету.

22 июля таблоид Bild написал, что самолет Военно-воздушных сил Бундесвера был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Лейпцига из-за технической неисправности.

По данным журналистов, Бундесвер сначала сообщал, что федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт находился на борту самолета. Однако представитель ВВС исправил эту информацию.

