Самолет Военно-воздушных сил Бундесвера был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Лейпцига из-за технической неисправности. Об этом во вторник, 22 июля, сообщает таблоид Bild .

Как отмечает Bild, самолет летел из Берлина на свою базу в Кельне, однако сразу после взлета пилотам прислали предупредительное сообщение. После этого пилот совершил посадку в аэропорту Лейпцига.

Реклама

По данным журналистов, Бундесвер сначала сообщал, что федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт находился на борту самолета. Однако представитель ВВС исправил эту информацию. Согласно сообщению, Добриндт вернулся из Польши отдельно на другом самолете

В результате инцидента никто не пострадал, причину посадки самолета сейчас выясняют.

Глава МВД Германии вернулся из Польши, где вместе со своим польским коллегой Томашем Семоняком оценил ситуацию на внешней границе ЕС с Беларусью.

Как добавляет Bild, в 2019 году тогдашний министр иностранных дел Хайко Маас пропустил день рождения сына, поскольку он застрял в Мали на правительственном самолете A319.