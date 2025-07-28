В железнодорожной аварии в Германии погибли три человека, около 50 получили ранения, среди них пятеро украинцев (Фото: Кадр видео tagesschau.de)

Среди пассажиров, пострадавших в результате железнодорожной аварии в Германии , было пятеро граждан Украины: 59-летний мужчина и семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми.

Об этом NV сообщила пресс-служба МИД в понедельник, 28 июля.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в результате аварии погибли машинист поезда и двое сотрудников железной дороги, еще около 50 — получили ранения различной степени тяжести (25 из них — в тяжелом состоянии). Украинцев среди погибших нет, сообщили в МИД.

Сейчас все граждане Украины находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях, угрозы их жизни нет, отметили в ведомстве.

Там добавили, что причины инцидента устанавливаются. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Мюнхене.

В Генконсульстве отметили, что 27 июля вблизи города Ридлинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) сошел с рельсов региональный экспресс с по меньшей мере 100 пассажирами. Он двигался по маршруту Ройтлинген — Ульм.

Ранее об аварии писали СМИ, ссылаясь на источники в службах безопасности.

Немецкое издание tagesschau сообщало, что, по данным Федеральной полиции, авария произошла около 18:10 — с рельсов сошли два вагона регионального экспресса. Также сообщалось, что на борту находилось около 100 человек, поезд ехал из Зигмарингена в Ульм.

Другие СМИ писали, что известно о по меньшей мере трех погибших и 34 раненых.